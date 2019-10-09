«Беспрецедентные по цинизму и нарушениям». Памфилова рассказала Путину о выборах в Петербурге
Муниципальные выборы в Петербурге были «беспрецедентными по цинизму и нарушениям». Как передает ТАСС, об этом 9 октября на встрече с Владимиром Путиным заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова.
Она подчеркнула, что в целом в стране избирательная кампания «прошла довольно хорошо». Однако Памфилова уточнила, что есть две «горячие точки» – кампания в Мосгордуму и муниципальные выборы в Петербурге.
Путин принес благодарность главе ЦИК за работу и отметил, что такие события внутриполитической жизни «не проходят спокойно, гладко — всегда есть споры, всегда есть люди, которые считают, что их права нарушены и не удовлетворены результатами».
«Я видел, как профессионально и как объективно Центральная избирательная комиссия разбиралась со всеми спорными делами. Надеюсь, что и все, что будет оспорено в судебном порядке, тоже пройдет законом предусмотренную процедуру, и будут приняты в конечном итоге справедливые в рамках действующего закона решения», – заявил президент РФ.
Справка:
В ходе подготовки и проведения муниципальных выборов в Петербурге Центризбирком получил 1177 обращений о нарушениях, ранее сообщала Памфилова. По другим регионам, где 8 сентября проходили аналогичные выборы, ЦИК совокупно получила 743 обращения. Данные по 173 обращениям комиссия направила в правоохранительные органы, однако, по словам Памфиловой, никакого развития ситуации за этим не последовало.
Напомним, в Петербурге 8 сентября одновременно прошли губернаторские и муниципальные выборы. Последние сопряжены с чередой скандалов, в частности в ряде комиссий провели пересчет бюллетеней, после чего кандидаты от «Единой России», как правило, добирали недостающие для проходных строчек голоса, а кандидаты от демократических сил, напротив, теряли позиции. Результаты подсчитали только 18 сентября. Со дня голосования горизбирком получил 1,6 тысячи обращений о нарушениях на муниципальных выборах.