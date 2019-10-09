«Беспрецедентные по цинизму и нарушениям». Памфилова рассказала Путину о выборах в Петербурге

Муниципальные выборы в Петербурге были «беспрецедентными по цинизму и нарушениям». Как передает ТАСС, об этом 9 октября на встрече с Владимиром Путиным заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

Она подчеркнула, что в целом в стране избирательная кампания «прошла довольно хорошо». Однако Памфилова уточнила, что есть две «горячие точки» – кампания в Мосгордуму и муниципальные выборы в Петербурге.

Путин принес благодарность главе ЦИК за работу и отметил, что такие события внутриполитической жизни «не проходят спокойно, гладко — всегда есть споры, всегда есть люди, которые считают, что их права нарушены и не удовлетворены результатами».

«Я видел, как профессионально и как объективно Центральная избирательная комиссия разбиралась со всеми спорными делами. Надеюсь, что и все, что будет оспорено в судебном порядке, тоже пройдет законом предусмотренную процедуру, и будут приняты в конечном итоге справедливые в рамках действующего закона решения», – заявил президент РФ.



