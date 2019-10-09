Визг на всю округу. Петербуржцы сняли на видео затянувшуюся тренировку дрифтера

Тренировка дрифта на Петровской площади в Петербурге вечером 9 октября беспокоит местных жителей и горожан, работающих рядом: она продолжается уже более получаса.

Водитель праворульной «Субару» наворачивает круги по площади в относительно активное время суток, когда на Петровском есть и пешеходы, и автомобили. Читатель «Фонтанки» Леонид сделал видео около 20:30, когда устал от визга, не прекращающегося в течение минут 30.

Слышно, по словам Леонида, на всю округу, заезжающие на площадь автомобилисты несколько пугаются. При появлении других машин водитель «Субару» сбавляет скорость, но тренировку не прекращает.





Проблема дрифтеров и стритрейсеров по-прежнему актуальна для Петербурга. Любители погонять устраивают заезды, в том числе, в центре города. После того, как в июле 2018 года под колесами «гонщика» на Невском проспекте погибла заслуженная балерина Мариинского театра, полиция стала проводить облавы на стритрейсеров. После жалоб на дрифтеров прокуратура заставила «Ленту» на Лиговском оборудовать свою парковку неровностями. Сами стритрейсеры говорят, что для них в Петербурге нет подходящих площадок.

По закону их действия могут быть квалифицированы по статьям 12.14 и 12.15 КоАП РФ, то есть как нарушения правил маневрирования и правил расположения транспортного средства на проезжей части, встречного разъезда или обгона. За это полагается штраф и лишение прав. Отдельный законопроект о введении ответственности для уличных гонщиков правительство РФ не поддержало.