Минюст ужесточит наказание для алиментщиков. Отделаться «подачками» у неплательщиков не получится

Злостным неплательщикам алиментам не удастся избежать уголовной ответственности, делая нерегулярные и несущественные выплаты. Законопроект с изменениями в соответствующую статью Уголовного кодекса разрабатывает министерство юстиции, пишет 9 октября РИА Новости.

В министерстве пояснили, что сейчас статья 157 УК РФ устанавливает ответственность за неуплату алиментов без уважительных причин, если это деяние совершено неоднократно.

Под неоднократностью понимается неуплата алиментов без уважительных причин лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние ранее.

«При этом в возбуждении уголовного дела может быть отказано в связи с осуществлением должниками без уважительных причин нерегулярных и несущественных выплат, размер которых значительно ниже установленного исполнительным документом. Законопроект направлен на исключение такой возможности уклонения от уголовной ответственности», – пояснили в министерстве.



