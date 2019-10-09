Отслужил своё. Суд отказался возвращать работу оперативнику, задержавшему Голунова

Роман Феофанов не смог вернуть должность в московском Управлении внутренних дел по Западному административному округу, которую потерял из-за дела журналиста Ивана Голунова.

Об этом 9 октября сообщается на сайте Московского городского суда. Как следует из картотеки, судья Михаил Казаков отказал в удовлетворении иска, в котором бывший оперуполномоченный сержант Феофанов просил восстановить его на службе.

Беседа по аналогичному исковому заявлению от начальника отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УВД по ЗАО Андрея Щирова в Мосгорсуде назначена на четверг, 10 октября. Ещё через неделю пройдёт заседание по иску от оперуполномоченного Максима Уметбаева. Решение об их возможном возвращении в правоохранительные органы также примет судья Михаил Казаков.

Автора антикоррупционных расследований Ивана Голунова задержали 6 июня по подозрению в продаже наркотиков. В полиции отчитались, что запрещённое нашли в рюкзаке и съёмной квартире. Журналист заверял, что наркотики ему подбросили, но был отправлен в изолятор. Отпустить его требовали коллеги по всему миру – и на шестой день дело в отношении Голунова прекратили в связи с его непричастностью.

Задержание журналиста с наркотиками стоило постов главе управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрию Девяткину и главе УВД по ЗАО Москвы Андрею Пучкову. Также сообщалось о том, что рапорт подал и заместитель Пучкова Игорь Петухов. По результатам служебной проверки в УВД по ЗАО распрощались ещё с четырьмя полицейскими, официально их имена не назывались.



