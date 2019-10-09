«Должен констатировать: Украина сама не справится». Зеленский заявил, что Киев в одиночку не сможет вернуть Крым

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что страна не сможет вернуть Крым в свой состав без помощи международных партнеров. По словам Зеленского, у Киева нет никакого плана по возвращению полуострова, подобного «формуле Штайнмайера».

«Это очень сложная история. Вы знаете, что здесь Украина, к сожалению, я должен констатировать, сама не справится», — цитирует 9 октября украинского лидера «РБК-Украина».

Зеленский добавил, что возвращение Крыма в состав Украины произойдет в случае комбинации дипломатических факторов и появления у страны «более мощной армии».

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после проведенного на полуострове референдума, на котором большинство жителей поддержали эту идею. Киев и страны Запада референдум не признали. Москва настаивает на том, что голосование прошло в соответствии с нормами международного права.



