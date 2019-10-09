Бойцы курдских формирований поджигают нефтяные скважины на севере Сирии в ответ на обстрелы Турции

Курдские формирования подожгли несколько нефтяных месторождений в сельской местности Эль-Хасака на северо-востоке Сирии после начала турецкой военной операции «Родник мира». Об этом 9 октября сообщает SANA.

Также бойцы курдских формирований начали жечь покрышки в приграничном с Турцией сирийском городе и избавляться от документов в своей штаб-квартире. Также курдские бойцы выпустили несколько снарядов по турецкому приграничному городу Нусайбин.

О начале военной операции в арабской республике ранее объявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По словам Эрдогана, действия турецкой стороны направлены на курдские формирования, которых Анкара считает террористами, а также против запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство».

Целью военного вмешательства называется «разрушение зоны, подконтрольной террористам, обеспечение мира и стабильности в Сирии». Перед началом военных действий турецкий лидер поговорил с президентом России Владимиром Путиным, который призвал «тщательно взвесить ситуацию» и не допустить «ущерба общим усилиям по урегулированию сирийского кризиса». При этом Москва заверила, что не собирается вмешиваться в конфликт.



