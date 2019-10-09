Молодая шпана? Депутаты чуть за двадцать: кто они и зачем нужны Петербургу

«Для меня «Путин» и «президент» — синонимы». «И за меня отдал голос только мой папа». «И я стал помощником». «Это идеальный возраст становиться муниципальным депутатом».

депутат Елизавета Силаева/из личного архива

Cреди избранных в Петербурге муниципальных депутатов много совсем юных лиц. Некоторые шли на выборы целыми семьям, а кто-то, наоборот, утверждает, что по полгода избегал встреч с влиятельным отцом из ЗакСа. Одни говорят, что пришли с переменами, другие слышат в ответ: «Пусть молодежь посидит, посмотрит». Кто они — будущее петербургской политики или зернышко в окаменелых жерновах? «Фонтанка» предложила новобранцам самостоятельно ответить на этот вопрос.

Яна Козинец, 25 лет, депутат МО «Большая Охта», самовыдвиженец:

– У меня два высших образования в сфере управления, я доцент кафедры в Северо-Западном институте управления РАНХиГС при президенте РФ, сейчас я прохожу обучение в аспирантуре и надеюсь, что напишу диссертацию по региональной экономике. Избрание в депутаты — итог целенаправленной работы. Это цель, к которой я шла с восьмого класса, получая теоретический и практический опыт — у меня много стажировок, в том числе за рубежом, например в Норвегии.





Во время агитационной кампании люди иногда говорили: «Ты молодая, куда ты лезешь?» Я отвечала, что не очень молодая, просто молодо выгляжу. Мне 25 лет, и это идеальный возраст становиться муниципальным депутатом. Пока нет детей и семьи, можно заниматься общественными движениями. 30 лет — это возраст для Заксобрания, Госдумы. И я не понимаю людей, которые в 70 лет баллотируются в муниципальный совет — это глупо и бессмысленно. У них нет той энергии, задора и огня в глазах, чтобы что-то менять. Они идут по накатанной. 20 лет у нас в округе ничего не менялось, избирались в совет одни и те же депутаты. Они тратили деньги на мероприятия, от которых нулевой выхлоп, отправляя на благоустройство 15% бюджета.

Я считаю, что нужно не разговаривать с властью, а менять власть, идя во власть самим, только так можно ее поменять! Вводя свои правила игры, мысли и идеи. Протестные акции это слишком просто: в лучшем случае тебя услышат, в худшем — задержит полиция.

После избрания депутатом я и моя коллега, Манефа Королёва, столкнулись с тем, что мы не были допущены ни в одну из комиссий МО. Все места заняли члены «Единой России». Они не ожидали, что мы пройдем, с нами не считаются и всерьез пока не воспринимают. Бросают фразы: «Пусть молодежь посидит, посмотрит». Хотя у нас больше голосов жителей, чем у них всех. Но я думаю, что мы сможем повлиять на ситуацию! Мы будем доказывать свою правоту, мы будем апеллировать к жителям района, пока нас не услышат и не поймут другие депутаты! Лучше начать взаимодействовать и прислушиваться, чем игнорировать новых депутатов!

Диана Волга, 24 года, депутат МО «Колпино» от «Яблока»:



– Я закончила 446-ю гимназию, затем — архитектурно-строительный университет по специальности «архитектор». Параллельно с учёбой работала в строительной фирме, а летом — вожатой в лагерях.

Я пошла в депутаты не по предложению папы (Романа Волги — депутата МО «Колпино» от «Яблока»), а скорее по призыву блогера Ильи Варламова, «Городских проектов» и Штаба преображения Петербурга, которые активно агитировали регистрироваться и выдвигаться. Я подумала, что это будет интересный опыт, даже если не получится.

На избирательную кампанию потратила 25 тысяч рублей, средства скидывали друзья и знакомые. В совет нас избралось 20 человек: двое — это «яблочники», мы с папой, и один — от ЛДПР, а остальные — депутаты от «Единой России».





Мы провели уже два заседания. Во время распределения по комиссиям я подала заявку в комиссии по благоустройству и по молодежной политике – так как я самый молодой депутат в истории МО. В итоге в первую меня включили, а во вторую нет — конкурс был 10 человек на 7 мест, и за меня отдал голос только мой папа. У нас с ним, в принципе, такая ситуация, что друг за друга голосуем только мы вдвоем.

Колпино для меня — любимый город, где живу всю жизнь. Хочу сделать его лучше. Например, заняться дворами, чтобы появились крытые стоянки для велосипедов и контейнеры для раздельного сбора мусора. И я считаю, что вместо того, чтобы начинать очередные новые проекты, нужно сначала завершить старые, перераспределить бюджет.

Владислав Таничев, 23 года, депутат МО «Дачное», «Единая Россия»:

– У меня два высших образования. Занимаюсь бизнесом, мне очень нравится разносторонне мыслить и широко смотреть. Я и моя творческая команда инженеров создали центр импортозамещения двигателей, который занимается разработкой двигательных систем для автомобилей, катеров, летательных аппаратов. Также я занимаюсь сертификацией средств размещения, простым языком — выдаю звезды отелям.

Есть хобби — я DJ. Музыкального образования у меня нет. Но у меня очень теплые отношения с продюсерским центром DJ Цветкова, где я и прошел обучение, чтобы хоть как-то начать проявлять в себе музыкального гения.

Стать депутатом — мое собственное решение. Нужно знать моего папу (Юрий Таничев, руководитель аппарата спикера ЗакСа) — он никогда не станет как-то помогать и лоббировать. Тем более что я не видел его уже около полугода. Хотя он о моем решении идти в кандидаты знал.

Избирательная кампания обошлась в 8 тысяч с копейками. Агитацию проводил лично. Но дома не обходил — разговаривал с людьми на улицах, находил общительных бабушек. Людей очень сильно волнует затягивающаяся программа реновации, благоустройство — машины на газонах, детские площадки.

На посту депутата есть мысли, как создать рабочие места для школьников и студентов, чтобы они не шатались, а занимались своей работой и получали опыт. Совместно с комитетом по труду и занятости населения планируем разработать программу и внести её в бюджет следующего года.

Тигран Мануков, 21 год, депутат МО «Звездное», «Единая Россия»:

– Я родился в Санкт-Петербурге в 1998 году. Учился в 498-й гимназии до 6-го класса, далее в школе «Праздник+», в 2016 году поступил в СЗИУ РАНХиГС на «Государственное и муниципальное управление». Уже более пяти лет занимаюсь ресторанным бизнесом в качестве помощника руководителя.

В октябре 2016 года стал членом «Молодой Гвардии Единой России» в Санкт-Петербурге. Общественная деятельность меня интересовала долгое время, и благодаря МГЕР удалось заняться развитием организации в регионах СЗФО.

Для своей первой избирательной кампании я выбрал муниципальное образование «Звёздное», где живут мои друзья, в котором я провел большую часть своего детства. Крайне важно в избирательной кампании — поддержка твоей команды. Да и мои близкие верили в меня, хоть и не представляли, что у меня получится.

На данный момент мне уже пришло два обращения от жителей, оба — от молодых людей. Пока не хватает опыта в написании депутатских запросов, но мои опытные коллеги, молодогвардейцы, мне в этом помогают.

Елизавета Силаева, 21 год, депутат МО «Владимирский округ» от «Яблока»:

– Я интересуюсь архитектурой и градостроительством, как модно сейчас говорить — урбанистикой. Про выборы в муниципальные депутаты узнала случайно, из Интернета. Было ясно: хочешь изменить мир — начни с себя. Аккуратные дворы и красивые фасады сами себя не построят. И я решила действовать.

Мне 21. Что я знаю о политике? Для меня «Путин» и «президент» — синонимы. Во время агитационной кампании люди часто удивлялись, узнав, что я кандидат. Но было очень приятно, что многие поддерживали словами «Дорогу молодым!».

Немалая часть работы депутата — составление бумаг. Поступают звонки от жителей, но мне везет — не в 5 утра. Люди поддерживают и желают удачи. С представителями «Единой России» у меня пока не сложилось, может, в силу возраста я им не сильно интересна.

Арсен Абдулаев, 20 лет, депутат МО «Княжево», «Единая Россия»:

– Я родом из Павловска Воронежской области. Родители переехали в Петербург, когда я был в 6-м классе. По результатам ЕГЭ поступил в Северо-Западный институт управления, на специальность «государственное и муниципальное управление». С первого курса участвовал в разных молодежных мероприятиях, в Школе парламентаризма и на этом проекте познакомился с депутатом Заксобрания Алексеем Цивилевым. И я стал помощником.

Я оказывал бесплатную юридическую консультацию на приемах Алексея Николаевича, занимался подготовкой документов, был куратором молодежного совета Княжево. Когда узнал, что подходят сроки у предыдущего состава совета, посчитал, что будет интересно проверить свои силы.

Во время подготовки и ведения избирательной кампании мне помогали ребята из института, мои одногруппники — мы сформировали избирательный штаб, работали на округе и в Интернете. Алексей Николаевич как человек опытный давал советы, как подходить к работе с жителями, помогал с решением локальных задач и проблем.

После избрания чувствуешь большую ответственность — на территории округа проживает 50 тысяч человек. И если любой из них ко мне обратится, я должен буду ответить и отреагировать.

Павел Кондрашов, 25 лет, депутат МО «Ульянка», Партия Роста:

– Я родился в Петербурге и всю жизнь прожил на Ульянке. Закончил университет промышленных технологий и дизайна по направлению «реклама и связи с общественностью». В муниципальные депутаты мы избирались вместе с мамой, Еленой Кондрашовой. Но она не прошла. Во время агитационной кампании на неё напал полицейский, её забрали в больницу. А за неделю до дня выборов мы узнали о её серьезном заболевании, и вопросы кампании отошли на второй план.

Главными конкурентами было движение «Ульянка экология», в котором было много кандидатов из бывших сотрудников МВД. При этом местные единороссы нам не мешали. А вот администрация района не согласовывала встречи во дворах, и в итоге приезжала полиция, нас разгоняли. И, наверное, это было даже в плюс нам — собирались в основном пожилые люди, и они были в шоке: «Полиция не дает встретиться с кандидатами в депутаты? Наверное, это хорошие люди!»

В совете у меня решающий голос. И на меня уже пытаются влиять. Уже были встречи с депутатами Законодательного собрания от «Единой России» и других партий, но мы не будем их поддерживать. Не понравился тон разговора и манера ведения беседы. Все сводилось к тому, что «это не ваша победа, а мы недоработали просто, мало вкинули. Молодцы, что бегаете по двору и что-то делаете, но вы здесь никто и звать вас никак».

Илья Казаков,

«Фонтанка.ру»