Центр управления парковками сталкивают с велодорожки. Смольный забирает себе двухколёсные полномочия

Дирекция транспортного строительства получит полномочия по строительству и ремонту велодорожек в Петербурге. Центр управления парковками (ЦУП) займется тем, что ему предписывает название.

Проект правительственного постановления, который перераспределяет работу между комитетом и его подведомственными учреждениями, опубликован на сайте Смольного 9 октября. Среди прочего там предписывается исключить из предмета деятельности ЦУП материально-техническое обеспечение полномочий комитета в части размещения и ремонта велосипедных дорожек. При этом центр получает дополнительную задачу вести реестр парковок общего пользования на территории города.

Напомним, 8 июля главы профильных комитетов отчитывались о выполнении программы «Развитие транспортной системы». Велодорожки оказались одним из самых больных пунктов. Согласно плану, к концу 2018 года протяженность велодорожек должна была составить 115 км, а на деле достигла 100 км. При этом еще в декабре 2018 года городской центр управления парковками предупредил: запланированные на 2018 год работы по размещению 28,2 км велосипедных маршрутов переносятся на 2019 год по причине недобросовестности подрядчиков. В числе несчастливых велодорожек оказались маршруты на проспекте Культуры, улице Типанова, улице Бухарестской, Северной и Южной дорогах, а также на Приморском шоссе.

Центр управления парковками занимается внедрением велоинфраструктуры в городе с 2017 года. В первый год бюджетные расходы на дорожки составили 132,9 млн рублей, во второй год потратили 133,9 млн, при том что закладывали изначально 263,7 млн. С одной стороны, велодорожную сеть создавали с нуля, с другой — к ней уже появилось много претензий, в ответе за которые не всегда ЦУП: велодорожки часто запаркованы, прерываются у мостов, служат местом складирования снега, теряют разметку.





Весной в центре управления парковками сменился руководитель: Владимир Куканов сменил Владислава Бакулина. Вопрос о том, насколько комитет контролирует подведомственный ему ЦУП, остро встал как раз в случае с Бакулиным: КРТИ через суд понуждает его вернуть 20 млн рублей, выписанных сотрудникам центра.

В настоящее время в Санкт-Петербурге для велосипедистов доступно 28 велосипедных маршрутов общей протяженностью 107,0 км.