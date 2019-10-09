Короли и капуста. Ой. Медведев и картошка. Почему у нас нормальный картофель стоит, как «Боинг»

Дмитрий Медведев надавил на больную мозоль миллионов — картошка. Оказывается, наши так называемые западные партнеры, в любой момент могут отказать нам в семенном материале, и тогда пиши пропало.

Александр Астафьев/POOL/ТАСС

«Это критически важно, потому что мы с вами понимаем, что картофель – это второй хлеб, откажут в семенах в какой-то момент – без картошки можем остаться. Поэтому селекцией генетикам надо обязательно заниматься», – огорошил премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая 9 октября на аграрном форуме в Москве. До сих обывателям казалось, что уж с чем-чем, а с этим-то проблем быть не должно, и картофелем наша страна себя обеспечить худо-бедно может. А тут на тебе — оказывается, без заморской помощи «без картошки можем остаться».

Для тех, кто с жиру бесится, пусть будет голландская или немецкая картошка — все равно им денег девать некуда. А просто русский человек всегда должен иметь право прийти в магазин и купить, сколько надо. Пусть она будет немытая, с глазками и чуть с гнильцой, но все же своя.

Может, премьер-министр погорячился, и дела у нас не так плохо обстоят. Ведь стоит бегло осмотреть профильные сельскохозяйственные доски объявлений, как бросается в глаза, что семенной картошки у нас — полно. Хоть из Ленинградской области, хоть из Челябинской. В сентябре вот магаданские ученые объявили, что вывели сразу два новых хладоусточивых сортов. Самому Медведеву показали на форуме «Золотая осень» отменные семена родом из Северной Осетии. То есть, какие-то успехи у нас все же в этой области есть.

Однако если обратиться к таможенной статистике, оказывается, что импорт семенного картофеля — весьма стабилен, и не собирается падать. Начиная с 2016 года — это около 17 тыс. тонн. Исключение — 2017 год, когда на нас свалилось 10 тыс. тонн белорусского продукта, оформленного именно как семенной картофель. Судя по цене – $0,23 за килограмм, что втрое-четверо ниже немецких, голландский и финских семян, – это либо был либо не самый замечательный товар, либо вообще обычная картошка. В другие годы такой аберрации не наблюдалось, так что спишем на статистическую погрешность.





Если смотреть на проблему широким взглядом, нетрудно заметить, что объемы импорта не сопоставимы с тем, что мы сами окучиваем и выкапываем. Ведь 17 тыс. тонн, задекларированной на таможне семенной картошки на фоне 30-35 млн тонн в год собственного продукта — капля в море.

Но надо понимать, что именно нам шлют немцы (наш основной экспортер) и примкнувшие к ним голландцы и финны. Там речь идет о продукции стоимостью около $1 за килограмм. Это в среднем. Как рассказал «Фонтанке» Александр Мельников, эксперт ООО «Премиумагро» (оптовые поставки овощей), самые элитные сорта импортной картошки стоят 120-140 рублей за килограмм. Те, что попроще — в районе 30-40 рублей. Так что везут из-за границы к нам именно посевной материал, который, конечно, кто не будет пускать на пюрешку. Он нужен для сельхозпроизводителей. И только после одного-двух урожаев из него получается то, что мы видим в магазинах.

При этом, хороший и качественный продовольственный картофель в опте стоит 8-10 рублей, в лучшем случае — 12. Это что касается продукции, получаемой напрямую от сельхозпредприятий на крупных овощебазах. Дальше сколько-то стоит помыть картошку, расфасовать, привезти в магазины. В конечную цену входит также хранение, выбраковка (норма для отечественного продукта — 18-20%) и утилизация отходов.

«Мы продаем розничным магазинам уже мытый и очень качественный картофель где-то по 22 рубля. Пускай торговая наценка будет 30%, все равно дороже 30 рублей получаться не должно. Но я вижу нашу же продукцию в магазине по 70 рублей, и даже по 90, когда ее выдают за «домашнюю», – удивляется Александр Мельников.

Тому, что российская картошка в магазинах, в основном, грязная и некрасивая по сравнению с опрятной и фотогеничной импортной, есть объяснение. Дело в том, что в Египте — откуда к нам приходит половина импортного продуктового картофеля — совершенно другая, более нежная почва. Выкопанные из нее клубни практически не требуют мытья, и выглядят более презентабельно. Наши же основные сельхозрегионы — с тяжелым черноземом.

«Даже если после него мыть картошку щетками, все равно остаются следы земли, от этого почти невозможно избавиться. Кроме того, далеко не все наши сорта пригодны для более тщательной мойки. У какой-нибудь «Галы» или «Ред Скарлет» царапины быстро восстанавливаются. А есть такие, что только поцарапаешь — она сразу портится», – объясняет эксперт.

Однако и покупать дорогие семена — не всегда выход для фермера. Во-первых, для каждого сорта требуется серьезный специалист-агроном, если делать все по-старинке, даже самый элитный картофель уйдет в ботву. А кадров в отрасли заметно не хватает. Во-вторых, надо быть готовым к тому, что на получение серьезного результата уйдет два-три года. А при той рентабельности, которой приходится довольствоваться российским сельхозпроизводителям, такие эксперименты просто невозможны.





Масла в огонь добавляют и торговые сети. Им проще работать с налаженными каналами импорта, чем с хлопотными и ненадежными местными производителями. В итоге, вспоминает Александр Мельников, два года назад огромное число наших фермеров не сумело распродать свой товар из-за массированного прихода картошки из Египта. Таможенная статистика это подтверждает. Если в 2016 году общий объем импорта составил 288 тыс. тонн (на $107 млн), то в 2017 году было уже 564 тыс. тонн (на $221 млн). Из этого полумиллиона тонн чистой и красивой картошки 326 тыс. тонн пришлось на Египет — втрое больше, чем за год до этого. Разумеется, люди в магазинах брали ее более охотно. Еще 74 тыс. тонн — пришлось из Китая, но оттуда почти все идет на наш Дальний Восток. Вопреки здравому смыслу, Белоруссия тогда заняла лишь третье место с 60 тыс. тонн.

Возвращаясь к теме, поднятой Дмитрием Медведевым, необходимо отметить, что собственная селекции в стране разбивается именно об это самое — об экономику. Чтобы вывести и начать товарное производство качественного семенного картофеля, необходимо около семи лет. Нужны большие площади и серьезные инвестиции. За этот срок любой российский производитель рискует разориться, так и не выполнив наказ Медведева. А гарантий, что итоговый продукт будет пользоваться реальным спросом, никаких нет — придет очередной поставщик из Египта, Индии или Пакистана, и вся работа придет насмарку. Вот и выходит, что с точки зрения экономики выгоднее покупать готовый семенной картофель в Германии, расстраивая премьера, зато гарантируя себе прибыль.

Денис Лебедев,

«Фонтанка.ру»