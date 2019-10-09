«Без чуткого отношения к людям успеха вам не добиться». Путин поговорил с губернаторами

Президент России Владимир Путин на встрече с избранными 8 сентября губернаторами регионов заявил, что без чуткого отношения к людям успеха им не добиться. Стенограмма встречи 9 октября опубликована на сайте Кремля.

Глава государства сказал, что нисколько не сомневается в том, что у губернаторов достаточно профессионального и жизненного опыта, чтобы эффективно исполнить свой долг.

«Но без чуткого – именно чуткого – отношения к людям успеха вам не добиться. Это очень важная составляющая в работе каждого руководителя такого высокого уровня и ранга, на котором вы теперь находитесь», – заявил Путин. Также он добавил, что придется «поработать напряженно», чтобы выполнить предвыборные обещания.

«И самое главное – постоянно чувствовать пульс жизни, чувствовать то, чего люди ожидают и как они реагируют на то, что вы делаете для того, чтобы оправдать эти ожидания. Вот это чрезвычайно важная вещь», – добавил Путин.



