Тысячам американцев, получившим налоговые вычеты на покупку электрокаров, придется вернуть деньги

Налоговая служба США пришла к выводу что 16 510 американцев незаконно получили от государства льготы на покупку электромобилей на общую сумму 73,8 миллиона долларов. Теперь власти собираются заставить обманщиков вернуть деньги в казну.

Из доклада генерального инспектора Налоговой службы США неясно, кто именно попал в ряды провинившихся – те, кто оформлял вычеты, но не покупал электромобили, или те, кто оформлял вычеты по несколько раз, сообщает 9 октября CNET. Также порой незаконно оформлялись вычеты и на лизинговые автомобили, а ведь в этом случае «покупателем» выступает лизинговая фирма, а не конечный пользователь.

Отныне Налоговая служба США намерена более тщательно следить за выдачей кредитов на покупку электромобилей, для чего внедрит новую систему аудита. Все уже выданные кредиты будут тщательно проанализированы, и все, кто, по мнению налоговиков, получил вычеты незаконно, будут вынуждены их вернуть.

Любопытно, что власти спохватились именно в тот момент, когда было принято решение о постепенной отмене этих налоговых вычетов. Первоначально сумма, которую «спонсировало» государство, составляла 7500 долларов, но теперь для ведущих производителей электромобилей, таких как Tesla и GM, она уменьшилась до 1850 долларов, а к 31 декабря 2020 года исчезнет совсем.



