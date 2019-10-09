«Развозят еду беднякам, денег не просят». Что говорят о предполагаемых пособниках ИГИЛ, о которых рассказала ФСБ

Федеральная служба безопасности и Следственный комитет объявили о разгроме финансовой ячейки запрещенного в России и признанного террористическим Исламского государства. Знающие создателей благотворительного фонда «Одно тело» из города Баксан рассказали «Фонтанке» отличную от официальной версию.

Фото: скриншот/Instagram.com

Из официальных сообщений следует, что преступная группа под видом благотворительности собрала 6 млн рублей и направила их террористам в Сирию.

«С февраля 2015 года брат с сестрой, находясь на территории Кабардино-Балкарской Республики, осуществляли сбор денежных средств для финансирования международной террористической организации «Исламское государство», – заявил 9 октября Следственный комитет.





Задержанными являются учредитель благотворительного фонда «Одно тело» из города Баксан Аскер Хамуков и его беременная сестра, которая после спецоперации ФСБ попала на операционный стол для родов. Их задержали еще 7 октября. Администратор страницы «Одного тела» в соцсети «ВКонтакте» последний раз подключался к ней позавчера утром.

Фонд «Одно тело» зарегистрирован в налоговой в июне 2019 года. На его аккаунт в Instagram подписаны более 11 тысяч человек. Волонтеры регулярно публиковали видеоотчеты о помощи беднякам в Кабардино-Балкарии. Благотворительный сбор они объявляли по двум проектам – «Как будто ты поел» и «Одень нуждающихся».

«Наш проект основан на ежемесячной раздаче продуктов, сбор продолжается дальше. На данный момент собрано 10 340 долларов», – написали авторы аккаунта 19 сентября.

Все доступные в Сети сотовые телефоны сотрудников фонда отключены. «Фонтанка» дозвонилась до баксанского стоматолога Артура Ашуева, который размещал рекламу в аккаунте «Одного тела» в соцсети «ВКонтакте».

«Это очень известные ребята в городе, – сказал Ашуев. – Я сам вышел на них и предложил разместиться. Денег они у меня не просили – ни под видом благотворительности, ни как еще. Я сам предлагал. Их отчеты о раздаче еды и одежды публичны и открыты. В городе знают, что «Одно тело» регулярно помогает 120 семьям и еще какому-то числу нуждающихся в Кабардино-Балкарии. Ничего худого про них не слышал – ни слова».

В Баксане помощь «Одному телу» заключалась не только и, возможно, не столько в деньгах. В объявлениях фонда указано, что сами жители могли зайти в мясной магазин «Пастух» и взять продукты питания. Кодовым словом являлось название фонда. Одежда в основном не приобреталась на собранные деньги, а собиралась ненужная из благополучных семей и раздавалась нуждавшимся.

По официальной версии, члены фонда собирали деньги через аккаунт в Telegram. На него подписаны 526 человек. Уголовное дело возбуждено по статье 205.1 УК «Организация финансирования терроризма».