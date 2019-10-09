За 10 минут в Ленобласти задавили девочку трёх лет и пожилую женщину. В Петербурге мусоровоз сбил мужчину

Два пешехода за 10 минут погибли в Ленинградской области днем 9 октября. В Ломоносовском районе сбили маленького ребенка, а в Приозерском – пожилую женщину. Еще один пенсионер попал под машину уже в Петербурге.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 13:50 в деревне Волковицы, на 10-м километре автодороги Низковицы – Переярово – Кипень, 48-летний мужчина на автомобиле Audi A6 сбил девочку-пешехода. Наезд произошел вне зоны пешеходного перехода.

От полученных травм девочка умерла на месте, ей было 3,5 года. На улице она находилась в сопровождении взрослого.

Спустя 10 минут еще одно смертельное ДТП с пешеходом произошло на трассе «Сортавала». По информации отдела пропаганды УГИБДД, около 14 часов на 94-м километре Староприозерского шоссе 48-летний водитель ВАЗ-2107, двигаясь со стороны Приозерска в направлении Петербурга, в зоне нерегулируемого пешеходного перехода сбил неустановленную женщину лет 60 – 70 на вид. Потерпевшая скончалась на месте до приезда скорой.





У «Жигулей» от удара осталась приличная вмятина в капоте и разбитое лобовое стекло с водительской стороны.

А вечером 9 октября в Выборгском районе Петербурга мусоровоз сбил пожилого мужчину, пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». ДТП произошло на тротуаре на углу Придорожной аллеи и улицы Есенина.

Со слов участников группы, пострадавшего увезла скорая. «У деда голова в крови, но так вроде смотрит, дышит! Соображает», – добавляет в комментариях Игорь.