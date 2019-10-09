Из проекта восстановления дома Шагина в Петербурге попросили убрать мансарду

Рабочая группа по восстановлению исторических зданий рекомендовала заменить мансарду дворового флигеля в проекте дома Шагина на Фонтанке верхними этажами в характере исторической застройки. Об этом 9 октября сообщила пресс-служба комитета по охране памятников Петербурга (КГИОП).

Проект приспособления дома Шагина под гостиницу, выполненный «Архитектурной мастерской Апостола», предусматривает возведение дворового флигеля, который был снесен в 2012 году. Авторы предлагают увенчать его металлической мансардой. Рабочая группа рекомендовала со стороны набережных Фонтанки и Крюкова канала оформить верхие этажи в стилистике исторической застройки, с оштукатуренными стенами.

В марте 2019 года компания «Северный регион» получила согласование КГИОП на проведение работ по сохранению дома Шагина. Состояние объекта культурного наследия с 2012 года катастрофически ухудшилось. Проект реконструкции памятника под гостиницу реализует фирма «Нежилой фонд Консалт», которую, по некоторым данным, приобрели люди, близкие к Иркутской нефтяной компании.

Идея превратить дом Шагина в отель появилась еще в 2008 году. В 2012-м начались работы по демонтажу, в ходе которых, в частности, был незаконно уничтожен дворовый флигель. Работы стараниями градозащитников удалось остановить, а в 2015 году здание получило статус памятника. С тех пор дом разрушался, крен фасада, выходящего на набережную Фонтанки, виден невооруженным глазом.



