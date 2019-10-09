Автопром тасует инвестиции. Hyundai вложит 13 млрд рублей во второй завод в Петербурге

Предприятие по сборке двигателей запустит новая «дочка» корейского концерна - Hyundai WIA. Проект действующего предприятия на 16,6 млрд тормозит неопределенность инвестполитикти Минпромторга.

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"/Архив

Компания Hyundai WIA, входящая в группу компаний Hyundai, построит в Петербурге завод по производству бензиновых двигателей. Как рассказал 9 октября в ходе совещания в Смольном директор ООО "Хендэ Виа Рус" О Сынгхун, "дочка" корейского концерна вложит в проект 12,7 млрд рублей.

Завод должен начать работать в 2021 году, предполагается, что появится около 500 новых рабочих мест. Заявлена и проектная мощность – на начальном этапе 233 тысячи двигателей, затем – 330 тысяч моторов ежегодно. 20% продукции будет экспортироваться на другие автозаводы в Европе и Азии. Локализовать планируется такие компоненты, как блоки цилиндров, головки блоков цилиндров, коленвал, поршни и т.д.

Сейчас у Hyundai в Петербурге есть завод по производству автомобилей, которым управляет ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус». На нем выпускают модели Solaris и Creta, а также KIA Rio. Корейская компания ведет и крупноузловую сборку автомобилей Hyundai Genesis на заводе «Автотор» в Калининграде.

О планах Hyundai построить в России дополнительный завод заявляли еще в 2017 году. На протяжении 2018 года велись переговоры с Минпромторгом. Но в специнвестконтракт (СПИК) на 16, 6 млрд рублей, который «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» в итоге подписало с петербургскими и федеральными властями, площадка по выпуску моторов не вошла – лишь обещание увеличить уровень локализации.





Производство ООО "Хендэ Виа Рус" расположится на территории, принадлежащей «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», но будет самостоятельным проектом. Будет ли предприятие заключать отдельный специнвестконтракт с Минпромторгом, пока не определено. Но такая возможность обсуждается.

Впоследствии Hyundai также рассчитывает наладить выпуск коробок передач. Но сроки, размер инвестиций, и какая именно из "дочек" концерна будет реализовывать проект, пока не называются. Ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщал, что суммарные инвестиции Hyundai могут составить 35 млрд рублей. С учётом планов «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» и ООО "Хендэ Виа Рус" размер вложений может составить около 7 млрд рублей.

Сама «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» в рамках СПИК взяла на себя обязательства модернизировать основное предприятия, поставив дополнительное оборудование и создав новые цеха. Также компания пообещала запустить R&D-центр (Research and development — исследования и разработки, англ.) для локализации производства двигателей.

К проектированию компания рассчитывала приступить в 2019 году. Но, как пояснил «Фонтанке» директор по внешним связям завода Виктор Васильев, сроки и параметры проекта продолжают «уточняться» из-за затянувшихся переговоров с Минпромторгом относительно инвестиционных условий.

Договоренность с федеральным правительством подразумевала дополнительные инвестиции и усиление локализации в обмен на «неухудшение условий», но по факту автозаводы оказались в неравном положении. Предприятия, у которых продолжает действовать соглашение о промсборке (в Петербурге это только Toyota), получают субсидии на компенсацию пошлин на ввоз комплектующих. Те, кто заключил СПИК, – нет. Переговоры велись на протяжении всего 2019 года. Не дождавшись возмещения льгот, концерны, в том числе Hyundai, предупредили о повышении цен на свою продукцию. Окончательного решения насчёт сроков и размера компенсаций до сих пор нет.

Федеральные власти также заявили о желании повысить утилизационный сбор и ввести дифференцированный подход для его компенсации местным производителям: размер возмещения хотели привязать к уровню локализации.

Как рассказал вице-губернатор Евгений Елин, проект Hyundai по заводу двигателей получит поддержку от петербургских властей. По его словам, около 600 млн город потратит на подключение нового предприятия к инженерным сетям. Также обсуждается строительство дороги между новой площадкой и заводом «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус». Также компания может рассчитывать на инвестиционный налоговый вычет на размер своих вложений: законопроект о такой льготе сейчас готовит Смольный. Взамен власти Северной столицы рассчитывают, что корейский концерн будет заказывать компоненты у петербургских производителей.





Галина Бояркова, "Фонтанка.ру"