На велодорожки запускают тяжеловесов. Смольный планирует передать двухколесную инфраструктуру лидерам рынка

О планах подыскать велодорожкам нового хозяина стало известно из проекта правительственного постановления. Строительство и ремонт велодорожек передают дирекции транспортного строительства от центра управления парковками. Как говорится, ушла эпоха. Смольный сменил ведомство, ответственное за появление и ремонт велодорожек в городе. Теперь дирекции транспортного строительства предстоит убедить «крупняков», что это тоже работа.

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"/Архив

Велодорожки на улицах города — жанр для Петербурга сравнительно молодой, и воодушевление первых опытов быстро сменилось раздражением, как со стороны их пользователей, так и, естественно, со стороны автомобилистов. С самого начала — с 2017 года – велосипедисты указывали на ошибки в проектировании. В частности, дорожки на набережных — а чуть ли не первым делом окольцевали Петроградскую сторону — прерывались у мостов, так что наезднику приходилось вести своего коня под уздцы через 3 светофора, чтобы продолжить движение. Одновременно стало понятно, что намеки в виде разметки и знаков не понимают автовладельцы, которые спокойно паркуются на чужой территории. Велодорожки стирались, утыкались в ларьки и просто проваливались.

Насчет того, провалился ли сам центр управления парковками, существуют разные мнения. Глава КРТИ Сергей Харлашкин на вопрос, как он оценивает работу ЦУП на вверенном участке, ответил лаконично: «Неудовлетворительно». Бывший профильный замдиректора центра Дарья Табачникова с ним не согласна.

«Думаю, ЦУП сделал лучшее, что можно было сделать в сложившихся условиях – устаревшая ориентация транспортного планирования на личный автотранспорт, перенасыщенность города автомобилями, привычки и менталитет как жителей, так и лиц, принимающих решения, – говорит основатель общественного проекта «Велосипедизация Санкт-Петербурга». – При всех замечаниях и возможностях для улучшения это настоящий прорыв. Там, где велоинфраструктура появилась, ездить стало действительно удобнее. Фактически, у нас сейчас сеть функционально намного лучше, чем, например, в Москве».

На сайте ЦУП с пугающей откровенностью вывешен результат февральского исследования, проведенного Санкт-Петербургским информационно-аналитическим центром («подвед» комитета по информатизации). Если верить документу, 86,7% жителей говорят о необходимости развития в городе сети велодорожек и велополос, хотя лишь 4,8% назвали «средства микромобильности» своим основным видом транспорта (в эту группу входят также ролики, скейтборды и самокаты). При этом велодорожками пользуются 44,2% микромобильных горожан; главная причина – недостаточный охват, непродуманное расположение, опасность и бескультурье участников движения. Средняя оценка созданной системы велодорожек низкая и в целом совпадает с оценкой главы КРТИ – всего 2,9 балла. Формулировку «скорее устраивает» и «полностью устраивает» выдавил из себя только каждый четвертый.





В комитете по развитию транспортной инфраструктуры смену повелителя велодорожек объясняют тем, что оптимальными по условиям безопасности в представлении, например, ГИБДД, являются обособленные дорожки, обустроенные отдельно от тротуара и проезжей части и разделяющие пешеходные, велосипедные и автомобильные потоки.

«Организация велосипедных маршрутов, соответствующих указанным требованиям, осуществляется в границах автомобильных дорог общего пользования и законодательно отнесена к дорожной деятельности», – поясняет КРТИ. На данный момент, как сообщили в ЦУП, в Петербурге 28 веломаршрутов общей протяженностью 107 км. Из них 9 маршрутов (61,6 км) были обустроены центром: 8,8 км обособленных велодорожек, 37,1 км велопешеходных дорожек и 15,7 км велополос.

Когда у того или иного ведомства забирают полномочия, на стене начинает светиться надпись «взвешен и найден не справившимся». Летом 2019 года транспортные власти отчитывались выполнении программы «Развитие транспортной системы», по велодорожкам докладывались особо. К концу 2018-го в городе ждали 115 км велополос, однако недобрали 15 км. Сам ЦУП, которому регулярно «прилетает» еще и за парковки, к недовольству по части велодорожек уже привык. Однако если КРТИ хотел подыскать этой отрасли оператора с незапятнанной репутацией, он выбрал интересное направление: дирекция транспортного строительства отвечает, например, за сооружение метро, к которому вопросов еще больше. Одна радость: только недавно завершившаяся эпопея с Фрунзенским радиусом, вероятно, воспитала в ДТС такую устойчивость к критике, какая ЦУП и не снилась.

Если серьезно, логика в смене флагмана есть. «У ЦУП сейчас сильно ограничены полномочия – все работы нужно делать в формате благоустройства, – говорит один из главных «велосипедизаторов» Петербурга и бывший профильный замдиректора центра Дарья Табачникова. – Это значит, нельзя, например, переносить ливневую канализацию – а это необходимо, чтобы сделать настоящую велодорожку у края проезжей части. Поэтому в целом, передача в ДТС полномочий – это правильно, велодорожки должны быть лучше по качеству».

«Это мелкие лоты и подрядчики пытаются выйти соответствующие, – говорит собеседник издания в руководстве транспортного блока. – Авансирование там не предусмотрено, так что компания выйдет, что-нибудь сломает, подготовит и говорит — давайте денег. А за что деньги? ЦУП привлечь «крупняков» не может, а дирекция сможет сказать своим контрагентам: хотите строить дороги — сделайте еще и велодорожки, пусть даже и в убыток. И ВАД, «Орион», «АБЗ» (основные строительные и ремонтные подрядчики ДТС. — Прим. ред.) сделают нормально и качественно».

Такие проблемы у ЦУП действительно возникали. Например, в конце 2018 года стало известно, что часть работ в Приморском районе и на Карповке придется перенести. Центр ссылался на сорвавшего сроки подрядчика, а конкретно — ИП Егунян Мамикон Эдикович. Вскоре запахло «крупняками». В текущем году ЦУП заключил десяток велоконтрактов на 100 млн, не считая проектно-изыскательских работ; половину (на 62 млн) — с компанией «Геоизол», чей оборот в прошлом году составил 6,4 млрд.

Отметим, уход ЦУП с велодорожек не обошелся без дембельского аккорда: в ночь на 7 октября давно обещанная полоса появилась на Большом проспекте Васильевского острова. Автомобилисты привычно откликнулись проклятиями, мол, теперь в идущие вдоль проспекта «карманы» набьются запаркованные машины так, что не проедешь. Но даже если исключить кастовую ненависть, мало кто не задал вопрос — зачем это было делать перед зимой. Согласно все тому же исследованию, большинство пользователей велосипедов закрывают сезон как раз в сентябре-октябре. То есть они не поедут в ближайшие месяцы по Большому проспекту, который ради них и закрыли для парковки.





ЦУП объяснил эту коллизию опять же проблемами с подрядчиками: изначально аукцион объявляли летом, однако никто не пришел, и процесс затянулся. Зато на велополосе в отсутствии автомобилей разместят вдоволь снега: «Фонтанка» писала о том, что для комблага правый ряд вне зависимости от разметки, остается прилотковой зоной, куда спокойно можно сдвигать сугробы.

Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»