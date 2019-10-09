Пассажиропоток «Аллегро» вырос на 16%. Показатель приближается к полумиллиону

Скоростные поезда «Аллегро» сообщением Санкт-Петербург – Хельсинки перевезли почти 48,9 тысячи человек, что на 14% больше в сравнении с сентябрём 2018-го. Об этом сообщает 9 октября пресс-служба ОЖД.

Всего за девять месяцев пассажиропоток «Аллегро» вырос почти на 16%, до 423,9 тысячи.

С момента запуска международного скоростного сообщения между Санкт-Петербургом и Хельсинки (с 12 декабря 2010 года) скоростной поезд перевёз 3,7 млн человек.

Отметим, что это самый резкий рост в процентном соотношении между Россией и Финляндией, если рассматривать разные пункты пропуска. Количественно в сравнении с прошлым годом больше всего прибавил МАПП «Брусничное», через который россияне ездят в Лаппеенранту, как правило, на один день.

Ранее также сообщалось, что в этом году «Аллегро» готовится побить годовой рекорд в полмиллиона пассажиров. Однако выгоду от бесплатной электронной визы он на себе не испытает – железнодорожный пункт пропуска не вошёл в число разрешённых для пересечения с этим видом документа.



