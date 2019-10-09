В Таганроге воспитательницу детского сада уволили за чтение «Конька-Горбунка». Дети узнали значение фразы «сажать на кол»

Воспитательница детского сада в Таганроге осталась без работы, почитав детям сказку Петра Ершова. Пассаж из «Конька-Горбунка» вызвал у воспитанника навязчивый страх смерти.

В последствиях литературных чтений разбирались в суде, в котором педагог пыталась оспорить свое увольнение, сообщает 9 октября «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу Ростовского областного суда. В феврале воспитательница коррекционной группы читала подопечным сказку, в которой детей заинтересовало значение выражения «посадить на кол». Женщина объяснила, что обозначает фраза, и рассказала, чем заканчивалось подобное в прежние времена.

После этого, как утверждают родители и назначенная экспертиза, у одного ребенка начались перепады настроения, истерики, а также появились навязчивый страх смерти и тревожность. В детский сад мальчик ходить наотрез отказался.

Жалоба привела к увольнению педагога, с чем она не согласилась, считая, что к ней относятся предвзято.





Женщина не отрицала факт объяснения, но утверждала, что не имела злого умысла. Суды двух инстанций признали решение об увольнении законным.