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Власть
09.10.2019 19:45
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Как правильно ругать президента: инструкция от МВД

Дела об оскорблении президента и иных носителей государственной власти взяты под личный контроль руководителями региональных УМВД. Это следует из методических рекомендаций, подписанных первым замминистра Горовым. Они же содержат четкие правила критики.

Как правильно ругать президента: инструкция от МВД

Александр Горовой (справа)//Дмитрий Духанин/Коммерсантъ

Рекомендации за подписью Горового опубликовал 9 октября глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков. Особый контроль связан с валом дел, по которым пользователи сети получали серьезные штрафы за любое неосторожное слово в адрес чиновников. С составлением протоколов по части 3 статьи 20.1 КоАП, «Распространение в телеком-сетях информации, выражающей явное неуважение к обществу и власти», полиция действительно притормозила. МВД учится. Обучить правовой грамоте надо и россиян.

В рекомендациях четко прописано, что для состава правонарушения обязательна совокупность четырех условий.

Во-первых, информация должна быть предназначена для неопределенного круга лиц. Личная переписка пользователей под часть 3 статьи 20.1 КоАП не подходит.

Во-вторых, адресатами оскорблений выступают исключительно носители государственной власти, перечисленные в части 1 статьи 11 Конституции. Это президент, Федеральное собрание, правительство, суды Российской Федерации. Также нельзя браниться на Конституцию и госсимволы – флаг, герб, гимн. Органы государственной власти в субъектах РФ не попадают под защиту от оскорблений.


В-третьих, информация в спорном сообщении непременно должна содержать нецензурную лексику (бранные или матерные слова и производные от них) или изображения порнографического и иного непристойного содержания.

В-четвертых, должно быть очевидно, что пользователь противопоставляет себя окружающим, демонстрирует надменность, цинизм, унизительное отношение к обществу, государству и государственным символам.

«В случае отсутствия хотя бы одного из перечисленных условий выносится определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении», – велит подчиненным первый замминистра внутренних дел Александр Горовой.

Есть в этих методических рекомендациях параграф пострашнее. Он способен сбить спесь с самого ретивого сотрудника. Министерством приказано проводить служебные проверки «по каждому факту неправильной квалификации административного правонарушения».

Указать на отсутствие оскорбления госвласти уполномочены эксперты, которым спорное сообщение или изображение отдается на исследование в обязательном порядке, или прокуроры. Материалы по каждой 20.1 КоАП отправляются им в течение суток. Спорить с прокурорами нельзя, читается в рекомендациях. При их отрицательном ответе необходимо немедленно выносить постановление о прекращении дела.

Но где есть кнут, там найдется и пряник. Чтобы работа полицейских не пропадала даром, им дано указание любыми способами выискивать в собранных материалах составы других правонарушений.

Министерство рекомендует подчиненным трактовать пользовательский контент (если нет оскорбления госвласти) просто как оскорбление (статья 5.61 КоАП), возбуждение ненависти или вражды (статья 20.3.1), злоупотребление свободой массовой информации (статья 13.15) и уничтожение и повреждение объектов культурного наследия (статья 7.14.1). Видимо, последнюю квалификацию вписали в рекомендации после скандала в Брянске в мае 2019 года. Местная танцовщица Алена Червякова исполнила реггетон на площадке памятника «Курган Бессмертия» и получила штраф в 30 тысяч рублей за оскорбление госвласти. Памятник этот является объектом культурного наследия.


Закон о неуважении власти вступил в силу в марте 2019 года. Первым наказанным стал пользователь «ВКонтакте» из Новгородской области Юрий Картыжев. За пост про Путина его оштрафовали на минимальные 30 тысяч рублей, санкция статьи допускает наказание до ста тысяч. Сам президент не возражал против критики властей. В Кургане активиста «Агит-Россия» Евгения Жукова оштрафовали на 40 тысяч рублей задним числом. Сотрудники МВД привлекли его за песню о Путине, опубликованную в соцсети в феврале – за месяц до вступления закона в силу.

В конце июня 2019 года Кремль указал полиции на порочность практики повсеместного применения нового закона, писал «Дождь» со ссылкой на собственные источники. Они же сообщали, что администрация президента посоветовала МВД направить в регионы разъяснения. Вероятно, методические рекомендации за подписью Горового и есть те самые разъяснения. Замминистра подписал их в середине июля.

В Петербурге первым фигурантом дела по части 3 статьи 20.1 КоАП могла стать активистка «Солидарности» Мария Кожеватова. В августе ее задерживали с плакатом про Путина, полиция рассматривала возможность составления протокола за неуважение к власти, но передумала. 

Александр Ермаков, «Фонтанка.ру»

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