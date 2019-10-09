«Ещё больше ненавижу коррупцию». Жертвователь ФБК из США признался в ненависти к социалисту Навальному

Владелец компании Star-Doors из США, которая фигурирует в документах российского Минюста о признании Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального иностранным агентом, открыто признавался в том, что «кинул пару долларов» оппозиционеру.

«Я очень жадный. Я ненавижу социалистов, а текущий Навальный – однозначный социалист. Но я ещё больше ненавижу коррупцию, которая сейчас исключает для меня возможность нормально работать и жить на родине» – так свое желание «кинуть пару долларов» на счет ФБК описал в Facebook ситуацию живущий во Флориде Юрий Маслихов.

Ранее о Star-Doors среди иностранных жертвователей ФБК в Twitter рассказал юрист организации Александр Головач. То, что именно Маслихов является главой фирмы, подтверждается реестром предпринимателей штата Флорида.

Помимо этого, бизнесмен неоднократно репостил ролики фонда.

«Фонтанка» направила запрос Маслихову, однако оперативного комментария не последовало. Корреспондент также дозвонился по телефону, указанному на сайте Star-Doors, однако жертвователь Навального оказался недоступен для разговора.



