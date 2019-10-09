Пустой Дворцовый проезд и коллапс в окрестностях. Визиты президентов дарят уникальные кадры

Пустой Дворцовый проезд – уникальное явление для вечернего часа пик – сфотографировал читатель «Фонтанки» 9 октября, около 18 часов. За это расплачиваются автомобилисты, стоящие в пробках на Невском, Садовой, набережных, от Дворцовой до Воскресенской, и даже на Кронверкской, на Троицком и Литейном мостах в сторону центра.

По данным на 18:30, перекрыт поворот налево с Адмиралтейской набережной к зданиям Конституционного суда (если ехать в направлении от Дворцового моста к Благовещенскому): там стоят два экипажа ДПС. Транспорт уходит по Английской набережной к площади Труда, создавая пробку там.

Кроме того, пробки образовались на улицах, пересекающих Московский проспект, как обычно бывает, когда в Петербург приезжают высокие гости.





Сегодня как раз есть такой высокий гость – президент Республики Молдова Игорь Додон. В первой половине дня он участвовал в открытии международного фестиваля народной песни «Добровидение-2019» в Российском этнографическом музее, расположенном на Инженерной улице. На площади Искусств и прилегающих к ней улицах в это время наблюдался транспортный коллапс.