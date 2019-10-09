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09.10.2019 19:07
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В сквере у СКК замаячил концессионер. С лопатой к комплексу подходит бывший смольнинский чиновник

Готовый к реконструкции СКК обносит забором экс-глава управления заказчика комитета по энергетике Игорь Забиран. Название его компании не позволяет более гадать по поводу концессионера.

В сквере у СКК замаячил концессионер. С лопатой к комплексу подходит бывший смольнинский чиновник

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"/Архив

Компания ООО «СКА-Арена» получила ордер ГАТИ на установку забора и проведение земляных работ вокруг СКК «Петербургский». Это не первый «фальстарт» вокруг реконструкции комплекса. Ранее «Стройтрансгаз», близкий к Геннадию Тимченко, не дождавшись объявления конкурса, начал поиск подрядчика для демонтажа здания. А теперь на свое непосредственное участие в проекте действием намекает Игорь Забиран, бывший смольнинский чиновник, успевший поставить своеобразный карьерный рекорд.

Сам ордер Государственно-административная техническая инспекция выдала еще в сентябре, действует он до середины июня 2020 года. Речь идет об участке, ограниченном проспектом Юрия Гагарина, Кузнецовской улицей, проспектом Космонавтов и Бассейной. В заявке среди справочного материала о «пучинистости грунтов» и описания исследовательских скважин говорится очевидное: инженерно-геологические изыскания проводятся в целях разработки проектной документации для реконструкции СКК. 

Там же в заявке есть графа «готовность порубочных билетов», она заполнена. Билет, согласно базе комблага, выдан на три участка по проспекту Юрия Гагарина: № 80, 81 и 82. Первый, площадью 160 тысяч квадратов, — это непосредственно окружающая СКК территория. Второй (9,4 тысячи квадратов) прилегает к проспекту Юрия Гагарина. Третий, насколько можно судить по региональной геоинформационной системе, не сформирован.

В сквере у СКК замаячил концессионер. С лопатой к комплексу подходит бывший смольнинский чиновник


В сети на это уже отреагировали члены группы «Сквер у СКК». В проекте письма на имя депутата Надежды Тихоновой они предполагают худшее. «Квартал, окружающий СКК, — ухоженная зеленая территория с сотнями деревьев и кустарников, любимых жителями и украшающих наш город, — говорится в послании. — Какие именно деревья хотят уничтожить, почему? И нельзя ли избежать этого варварства? Ведь никакие решения по территории квартала пока не приняты, объявлен только конкурс проектов реконструкции! А деревья уже собрались рубить? Как же так?»

Запрос они направили и в комблаг — как, впрочем, и «Фонтанка». «Порубочный билет выдан на инженерно-геологические изыскания, — успокаивают в комитете. — В зону работ попадает только газон — 1970 кв. м. После завершения работ заявитель должен его восстановить». 

Тревога за деревья отступила, а интерес остался.

ООО «СКА-Арена» зарегистрировано в 2017 году с уставным капиталом в 100 тысяч рублей. До лета 2019 года его контролировал Иван Сапежко; жила компания неброско, получив убыток в 2018-м в 14,7 млн рублей. А в июле 2019-го собственником и директором в одном лице стал Игорь Забиран. Буквально в сентябре он зарегистрировал еще одну компанию — АО «Спортивные технологии и инвестиции». Раньше он на ниве спортивной инфраструктуры замечен не был, а вот людям из руководства хоккейного клуба СКА не чужой. В 2013 году он возглавил управление заказчика комитета по энергетике, сменив Сергея Абрамчика. Пришел Забиран из «МТЭР Санкт-Петербург», которая через московский «МТЭР» была связана с «ТЭК Мосэнерго» — структурой братьев Ротенбергов. Напомним, вице-президентом СКА является Роман Ротенберг. 

В 2015 году Игорь Забиран покинул управление заказчика, затем перешел в Ленэнерго, где в 2017-м был назначен заместителем гендиректора по капитальному строительству и инвестиционной деятельности. Ушел он из компании в конце 2017 года, практически одновременно с гендиректором Романом Бердниковым.

Приход в Смольный новой администрации подарил Забирану необычный карьерный сюжет в его биографии. В конце 2018 года он был назначен советником врио губернатора Беглова по энергетическим вопросам. Кадровая идеология того времени позволяла предполагать, что следующим этапом должен стать как минимум комитет, а как максимум — профильное вице-губернаторство. Теперь остается только гадать: в день своего назначения Забиран побеседовал с «Фонтанкой», а через 6 дней его освободили от должности с формулировкой: «...позиция в интервью не соответствует официальной точке зрения правительства Санкт-Петербурга»

«Фонтанка», мучаясь угрызениями совести, интервью перечитала и решила, что дело — в пассаже о качестве петербургской воды: Забиран отказался пить воду из-под крана, не уподобившись главе Водоканала. Поставили опыт: предложение попить из-под крана адресовали тогда еще кандидату, а теперь энергетическому вице-губернатору Максиму Шаскольскому. Но он тоже не выпил, однако это не помешало его назначению и недавнему переназначению.  


Судя по всему, осадок остался: комментировать «Фонтанке» свое участие в проекте обновления СКК Забиран отказался, как и вопрос, какие у него основания бурить землю и исследовать водоносные слои до того, как конкурс на реконструкцию окончится.

«Концессионное соглашение будет подписано по итогам проведения конкурсных процедур в установленном порядке», — ожидаемо тянут интригу в комитете по инвестициям, однако даже факт получения ордера говорит о многом. Бумага ГАТИ — это что-то вроде последней печати, которая ставится, если перед этим получены все прочие согласования от ответственных ведомств. Для чего ООО «СКА-Арена» спешить с этим — не совсем ясно. Известно, что в заявку, которую ждут от участников на первом этапе, входит комплект документов, подтверждающих соответствие всем требованиям, предложения по объему городского финансового участия в проекте — и, дополнительно, архитектурные концепции.

Напомним, на прошлой неделе Смольный объявил конкурс на реконструкцию СКК. От претендентов ждут сначала заявок, а затем конкурсных предложений. Итоги должны подвести только в мае 2020 года, после этого останется еще три года на сами работы. Проекту долго не могли дать зеленый свет: говорить о нем начали в конце 2017-го (когда и было зарегистрировано ООО «СКА-Арена»), после чего спешно приступили к изменению законодательства под стройку. После этого начались долгие споры с градозащитниками (относительно ценности старого здания) и архитекторами (относительно качества нового). В процессе было решено, что никакого жилого строительства на прилегающей территории не появится, только парк. Конкурсная документация позволяет инвестору радикально перестроить комплекс, изменив высоту, этажность и объем. 

Нервы от долгого ожидания сдавали у всех — в том числе у «Стройтрансгаза», близкого к президенту СКА Геннадию Тимченко. Компания поспешила объявить конкурс на частичный демонтаж СКК, но спустя два дня отменила его. Возможно, в этих двух «фальстартах» «СКА-Арены» и «Стройтрансгаза» Петербургу явлена пара концессионер — подрядчик. В этом случае очевидно, что в капитал компании Игоря Забирана в определенный момент войдут другие структуры — вероятно, с куда более известными названиями.

Николай Кудин, «Фонтанка.ру»

Справка:

Согласно конкурсной документации, в обновленном СКК должно быть две хоккейных арены, одна - на 20 тысяч зрителей, другая (малая) — на 300. Сделана оговорка и для обустройства подземного паркинга – «в случае невозможности размещения нормативного количества машино-мест на прилегающей территории» – и многоуровневых автостоянок. Инвестору разрешено обустройство медиафасада как по периметру всей арены, так и на частях фасада. Концессия заключается на 55 лет. Инвестору предстоит за три года провести реконструкцию арены и благоустройство прилегающей территории. После этого все доходы не только от обновленной арены, но и от общественного пространства вокруг достаются концессионеру. Исключение – городские мероприятия, но по умолчанию проводить их Петербург сможет только с 1 мая по 30 августа.

Смольный утверждает, что бюджетное участие в проекте ограничится капитальным грантом – не более 10 млрд рублей. Как минимум половину этой суммы правительство попробует запросить в рамках федерального софинансирования.

Строительство спорткомплекса начали в 1970 году, проект завершили в конце 1979 года, а в мае 1980-го СКК, которому присвоили имя В.И. Ленина, торжественно открыли. При строительстве использовали технологическое решение, за которое научно-техническое сообщество Франции позднее включило комплекс в список величайших инженерных достижений XX века. Здание держится на 56 несущих колоннах, которые оснащены кольцами. На них фактически просто висит стальное мембранное покрытие кровли. Авторы конструкции - представители ЛенЗНИИЭПА во главе с архитекторами Н. Барановым, И. Чайко и главным специалистом по конструкциям О.А. Курбатовым. В 1984 году «Зенит», обыграв в финале харьковского «Металлиста» со счетом 4:1, впервые завоевал титул чемпиона СССР по футболу. С 1992 года арена сменила имя на СКК «Петербургский».

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