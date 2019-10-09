Путин освободил Сергея Глазьева от должности советника президента

Президент России Владимир Путин указом освободил Сергея Глазьева от должности своего советника. Документ опубликован на сайте Кремля 9 октября.

Ранее Сергей Глазьев был назначен министром по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), сменив на этом посту Татьяну Валову, которая стала главой штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Женеве.

Сергей Глазьев — депутат Государственной думы трех созывов. В начале 1990-х был министром внешних экономических связей. В 2004 году на выборах президента России стал третьим, набрав 4,1 процента голосов. В 2008 году был заместителем генерального секретаря Евразийского экономического сообщества. В 2009 – 2012 годах — ответственный секретарь Таможенного союза. После – советник президента России по вопросам региональной экономической интеграции.



