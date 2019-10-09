Полиции предложили проводить «профилактические беседы» с гражданами о «моральной и правовой ответственности»

У полицейских в России может появиться новая обязанность: сотрудники будут проводить профилактические беседы и рассказывать об опасности антисоциального поведения. На проект соответствующего приказа МВД 9 октября обратили внимание «Открытые медиа».

Для подобной беседы, согласно документу, есть только два основания: гражданин должен или находиться на профилактическом учете в полиции, или дать повод и показать, что он отличается «антиобщественным поведением» и собирается совершить провонарушение.

Профилактические разговоры, как говорится в тексте проекта приказа, будут проводиться где угодно «по месту выявления» неблаговидных поступков: дома у гражданина, в служебных помещениях органов внутренних дел или местного самоуправления.

У сотрудника полиции есть лишь одна задача, ему нужно «разъяснить физическому лицу его моральную и правовую ответственность перед обществом, государством», а также социальные и правовые последствия антиобщественного поведения. При этом на встречу разрешено приглашать представителей «органов местного самоуправления, организаций или общественности». Детей могут сопровождать родители.





О каждой такой встрече сотрудников полиции хотят обязать отчитываться в специальной информационной системе.