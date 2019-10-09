Hyundai вложит 13 млрд рублей в новый завод по сборке двигателей в Петербурге

Компания Hyundai WIA, входящая в группу компаний Hyundai, построит в Петербурге завод по производству бензиновых двигателей.

Как рассказал 9 октября в ходе совещания в Смольном директор ООО «Хёндэ Виа Рус» О Сынгхун, компания вложит в проект 12,7 млрд рублей.

Предприятие начет работу в 2021 году и позволит создать около 500 новых рабочих мест. Проектная мощность составит 330 тысяч моторов ежегодно. На начальном этапе будут выпускаться 233 тысячи двигателей. 20% продукции будет экспортироваться на другие автомобильные заводы в Европе и Азии.

Локализовать планируется такие компоненты, как блоки цилиндров, головки блоков цилиндров, коленвалы, поршни и т.д.

Ранее сообщалось о планах Hyundai инвестировать в развитие в России 35 млрд рублей. Из них 16,6 млрд рублей вложит в расширение производства другая «дочка» концерна – ООО «Хёндэ Мотор Мануфактуринг Рус».



