Петицию против переезда СПбГУ в Пушкин подписали более 30 тысяч человек

За сохранение Санкт-Петербургского государственного университета в исторических зданиях в центре города по состоянию на 9 октября высказались более 30 тысяч человек. Это следует из данных петиции, размещенной на портале Change.org.

Автор петиции указывает, что с точки зрения логистики добираться с разных концов города до факультетов удобнее, если они расположены в центре. «Кроме того, часть студентов из других городов выбирает наш Университет в том числе потому, что расположение позволяет прикоснуться к историческому наследию города, посещать городские музеи и культурно обогащаться», – говорится в тексте петиции. Особо подчеркивается, что переезд в Пушкин может разрушить сформировавшуюся жизнь, экономику и инфраструктуру университетского сообщества.

В «Невской ратуше» 10 октября в рамках круглого стола первый проректор Елена Чернова, проректор по экономическому развитию Михаил Кудилинский и замдекана факультета искусств Иван Уралов расскажут, каким будет кампус, транспортная логистика и возможности для проживания всех студентов и преподавателей на его территории.

ВУЗ опубликовал план переезда в Пушкинский район 1 октября, проект оценивается в 45 млрд рублей. Студенты, преподаватели и сотрудники СПбГУ опубликовали открытое письмо с возражениями, его подписали более 1,3 тысячи причастных к вузу. Противники переселения говорят, что руководство университета не проводило обсуждение с сотрудниками и студентами при принятии решения. Кроме того, для ряда преподавателей работа в вузе не единственная и тратить время на дорогу в Пушкин они не смогут.



