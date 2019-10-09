Эрдоган позвонил Путину перед военной операцией в Сирии. Москва попросила Анкару «тщательно взвесить ситуацию»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с Владимиром Путиным перед началом военных действий на территории соседней арабской республики.

«Продолжен обмен мнениями по сирийской проблематике, в том числе с учётом договорённостей, достигнутых в сентябре в Анкаре в ходе встречи лидеров государств – гарантов Астанинского процесса», – так о произошедших по инициативе Анкары переговорах 9 октября говорится на сайте Кремля.

России было известно о планах по проведению военной операции на северо-востоке Сирии. Российский президент призвал «тщательно взвесить ситуацию» и не допустить «ущерба общим усилиям по урегулированию сирийского кризиса». В ходе обмена мнениями стороны сошлись на важности сохранения территориальной целостности Сирии.

Евросоюз, в свою очередь, призывал Турцию «действовать сдержанно». «У Турции есть проблемы безопасности на ее границе с Сирией, которые мы должны понимать. Однако я призываю Турцию, как и других участников, действовать сдержанно», – цитирует главу Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера Reuters.





Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в комментарии турецкому информационному агентству «Анадолу» заявил, что действия его страны базируются на нормах международного права, Уставе ООН и резолюциях по борьбе с терроризмом. «Благодаря операции «Источник мира» территории Сирии будут очищены от террористов, обеспечена безопасность границ Турции, сформированы условия для возвращения беженцев в родные земли», – заметил Чавушоглу.

Турецкий телеканал Habert?rk в прямом эфире показал, как артиллерийские установки армии Турции обстреливают сирийский район Расулайн.

Военная операция, по словам Реджепа Эрдогана, направлена против курдов, которых Анкара считает террористами, а также позиций запрещенного в РФ «Исламского государства». Россия уже заверила, что не собирается втягиваться в разгорающийся конфликт.