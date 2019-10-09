«Подорожник» начали принимать в автобусах, курсирующих между проспектом Ветеранов и загородными посёлками

Электронным билетом «Подорожник» теперь можно оплачивать поездки ещё в двух автобусах, курсирующих между Петербургом и дачными посёлками и садоводствами: на маршрутах 105А (станция метро «Проспект Ветеранов» – деревня Иннолово) и 635 (станция метро «Проспект Ветеранов» – поселок Новоселье). Соответствующее соглашение было достигнуто областным управлением по транспорту и компанией-перевозчиком, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе управления 9 октября.

Электронный билет на маршрутах начал действовать с 9 октября. Возможность наличной оплаты проезда сохраняется.

Маршруты 635 и 105А очень востребованы у жителей Ломоносовского района. «Подорожник» в этом районе уже действует в автобусах №№ 401 (Сосновый Бор – «Автово»), 402 (Сосновый Бор – «Парнас»), 403 (Сосновый Бор – «Купчино») и 401А (Сосновый Бор – «Автово»). Кроме того, им можно расплатиться на маршрутах 596А и 692, курсирующих между Кудрово и станцией метро «Улица Дыбенко».

Власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области высказали намерение распространить действие «Подорожника» на областной общественный транспорт в 2017 году. Тестирование началось в прошлом году с Кудрово. О востребованности услуги говорит тот факт, что за полтора года количество оплаченных им поездок только на этом направлении превысило два миллиона.



