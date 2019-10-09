Минобороны показало, как «Колпино» в Чёрном море «Калибрами» стреляла

Подводная лодка «Колпино» отстрелялась ракетами «Калибр» в Черном море. Видеозапись стрельб опубликовал телеканал «Звезда» 9 октября.

В Министерстве обороны РФ телеканалу рассказали, что пуски проводили из подводного положения по береговой и морской целям.

Всего в маневрах участвовали около 20 кораблей и вспомогательных судов, а также самолеты из состава морской авиации Черноморского флота. Район стрельб для гражданских судов закрыли. Ракеты успешно поразили цели на побережье в районе полигона Опук.





Ракетный комплекс «Калибр» стоит на вооружении ВМФ России. Максимальная дальность стрельбы крылатой ракетой 3М14 из состава этого комплекса, летящей на дозвуковой скорости, достигает двух тысяч километров. «Калибры» неоднократно применялись для ударов по террористам в Сирии.

Б-271 «Колпино» — российская дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 «Варшавянка» – была спущена на воду в мае 2016 года на «Адмиралтейских верфях» в Петербурге.

Подлодки проекта «Варшавянка» относятся к третьему поколению, имеют водоизмещение 3,95 тысячи тонн, скорость подводного хода 20 узлов, глубину погружения 300 метров, экипаж 52 человека. На их вооружении находятся торпеды калибра 533 миллиметра (шесть аппаратов), мины, ударный ракетный комплекс «Калибр». Они могут обнаружить цель на дистанции, в три-четыре раза превышающей ту, на которой их может обнаружить противник. За скрытность эти подлодки получили в НАТО название «черная дыра».