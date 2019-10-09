Мост на Киевском шоссе, на выезде из Луги, до конца октября станет реверсивным

На федеральной трассе Р-23 «Петербург – Псков» в Лужском районе Ленинградской области начинается второй этап планово-предупредительных работ на мосту через реку Обла. До 25 октября там ограничат движение транспорта.

Как сообщает 9 октября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 9 по 25 октября на мосту через Облу на 10-м километре подъезда к городу Луга №2 в составе Киевского шоссе будет организовано реверсивное движение со светофорным регулированием. Скорость движения на мосту при этом ограничивают до 40 км/ч.

К 8 октября на мосту полностью завершили устройство верхнего слоя из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Теперь там начинают менять два деформационных шва на новые с полимерным компенсатором.

Мост через Облу – двухполосный, по одной полосе в каждом направлении. Работы там будут вестись круглосуточно, в две смены. Сроки, однако, могут быть скорректированы с учётом погодных условий.





Согласно контракту, планово-предупредительные работы на путепроводах будут проводиться до 14 августа 2020 года. Генеральным подрядчиком выступает ООО «Феникс».