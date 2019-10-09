«Скорая помощь» для петербургских автобусов раскрыла свой состав в тетрис-челлендже

Всемирных флешмобов было немало, но Tetris Challenge особенный. Ни одна из шуточных акций, пожалуй, так масштабно не охватывала российские государственные организации. На этот раз челлендж начался именно с госорганизации, пусть и европейской, – полиции Цюриха, – что и открыло двери их коллегам из разных стран.

В России челлендж активно поддерживают пожарные, медики, даже ЗАГСы, в Санкт-Петербурге в его рядах отметились сотрудники ГИБДД. Сегодня, 9 октября, свой «набор Lego» раскрыла в Instagram служба технической помощи СПб ГУП «Пассажиравтотранс».

Мобильные бригады автобусных парков выезжают на линию и устраняют на месте неисправности, от замены предохранителя до замены колеса, чтобы общественный транспорт не прерывал работу. В «джентльменский набор» помимо разнообразного рабочего инструмента входят подъёмник, технические жидкости, огнетушители, сигнальный жилет и набор спецодежды. В распоряжении предприятия находятся более 30 подобных машин, отмечает пресс-служба «Пассажиравтотранса».





Среди последних участников челленджа в России скорая помощь Кузбасса, спасатели из Калмыкии, екатеринбургские военные-реконструкторы.

Хорватские военные показали свой вертолёт, а немецкие пошли ещё дальше и разобрали свой на части.