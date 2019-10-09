Петербург попал в топ-10 по скорости роста цен на жилье. А Москва — нет

Среди 150 крупнейших городов мира Петербург занял шестое место по скорости роста цен на жилье. Москва оказалась на 77-й строчке. Это следует из данных рейтинга Global Residential Cities Index, подготовленного компанией Knight Frank 9 октября.

В итогам за период второго второго квартала 2018 — второго квартала 2019 годов в Петербурге средний прирост стоимости жилья составил 14,6%. Столичное жилье выросло в цене на 3,2%.

По данным Единого ресурса застройщиков, средняя стоимость квадратного метра в Северной столице по состоянию на август 2019 года составляла 102 387 рубблей, в Москве – 158 855 рублей.

В тройку городов-лидеров по темпам роста стоимости вошли китайский Сиань с результатом в 25,1%, венгерский Будапешт, где ценник вырос на 24,2% и индийский Хайдерfбад с показателем 18,3%.

В Сиднее, аутсайдере рейтинга, жилье за указанный период подешевело на 9,6%.