Минюст объяснил включение фонда Навального в список иноагентов

Фонд борьбы с коррупцией выполнял политические функции, поэтому попал в список иноагентов. Так в Министерстве юстиции РФ объяснили внесение организации Алексея Навального в перечень.

Также чиновники считают, что ФБК получал иностранное финансирование, передает позицию Минюста днем 9 октября РБК. В частности, в качестве источников указаны Star-Doors.Com из США и Roberto Fabio Monda Cardenas из Испании. Их общий вклад составил 140 тысяч рублей.

И.о. главы департамента по делам НКО Владимир Титов добавил, что оппозиционный фонд пытался оказывать влияние на власть и организовывал митинги на деньги, полученные из других стран. При этом чиновники подчеркивают, что не стоит связывать внесение в список НКО-иноагентов с расследованием в отношении ФБК.

Напомним, о включении организации Навального в перечень иностранных агентов стало известно сегодня утром. Директор ФБК Иван Жданов парировал: фонд финансируют только граждане РФ, никаких денег из-за рубежа нет. Отчеты регулярно сдаются в Минюст.





Сам Навальный в «Твиттере» тоже повторил, что все средства ФБК - пожертвования россиян. Он потребовал от властей доказательств иностранного финансирования.

Летом 2019 года Следственный комитет возбудил уголовное дело об отмывании преступных доходов в ФБК. Фонду вменяют легализацию примерно миллиарда рублей, полученных преступным путем. Это спровоцировало масштабные обыски в офисах организации, в том числе в регионах.