На Кубани пенсионер получил 12 лет за госизмену. Он годами откровенничал о жизни на границе с Украиной

Жителя приграничного с Украиной посёлка Чертково в Ростовской области признали виновным в государственной измене. Прокуратура просила отнестись к 72-летнему казачьему полковнику помягче, но понимания не встретила.

О приговоре Владимиру Моргунову 9 октября сообщает пресс-служба Ростовского областного суда. Мужчину приговорили к 12 годам в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год и без дополнительных штрафов. Это минимальное наказание за госизмену, предусмотренное 275-й статьёй УК РФ. Санкции предполагают от 12 до 20 лет лишения свободы.

Гособвинение было настроено к подсудимому снисходительно: в прениях прокурор просил назначить 8 лет лишения свободы, пишет «Блокнот Ростов-на-Дону». Пенсионер демонстрировал покладистость и от обвинений не отпирался. Его дело слушалось в особом порядке – без исследования доказательств и допроса свидетелей.

Владимира Моргунова задержали в ноябре 2018 года сотрудники управления Федеральной службы безопасности по Ростовской области. При обыске у него нашли десяток коробок из-под телефонов, ассортимент сим-карт, два паспорта на его имя – российский и украинский. Don24 добавляет, что во время обыска также были найдены документы казачьего полковника, советника верховного войскового атамана межрегиональной общественной организации «Возрожденное казачество Руси» (ВКР).





По версии ФСБ, Моргунов передавал иностранным спецслужбам сведения о дислокации военной техники российской армии на границе, рассказывал о ситуации в экономике, общественно-политической жизни приграничного Чертковского района. Встречи с куратором, как установлено, происходили на украинской стороне.

Местные СМИ пишут, что Моргунов родился на территории Украинской ССР, в Луганской области, а сотрудничать со Службой безопасности Украины якобы начал в начале «нулевых» из патриотических соображений.