«А ей, представь, как холодно». В Петергофе из фонтана спасли лису-неудачницу

Туристам в Петергофе пришлось спасать лису из фонтана 9 октября. Охота на уток не задалась и животное сорвалось и нырнуло в воду.

Видео происшествия опубликовали очевидцы в группе «ДТП и ЧП|Санкт-Петербург».

Судя по роликам и фотографиям, лисица оказалась в Самсониевском канале. Чтобы не утонуть, она сначала ждала на земельном выступе у бортиков, но сидеть там долго не стала и решила уплыть. Гранитное обрамление канала оказалось для рыжей хищницы слишком высоким и один из туристов пошёл за ней вброд.





Мужчина взял животное за шкирку, развернул в правильном направлении и вынес на берег. Окружающие сочувствовали обоим: «Вот ему там холодно!», – сказал за кадром один из авторов видео, – «А ей, представь, как холодно!», – парировала его спутница.

Лисицы в городе – не редкость. Они регулярно бегают по улицам на потеху петербуржцам, которые их уже узнают.