ГК «Ленстройтрест» вышла в финал премии CREDO-2019

ГК «Ленстройтрест»

ГК «Ленстройтрест» поберется за победу в номинации «Лучшая организация-застройщик на рынке малоэтажного и загородного жилищного строительства в Санкт-Петербурге и Ленинградской области».

Тройка финалистов, в которую вошел и «Ленстройтрест», была определена сегодня на Международном Жилищном конгрессе, проходящем в Санкт-Петербурге. Застройщик специализируется на возведение малоэтажных и среднеэтажных жилых комплексов. Среди ключевых девелоперских проектов – голландский квартал «Янила», финский городок «Юттери» и шведский квартал «IQ Гатчина». В каждом из них «Ленстройтрест» создает максимально комфортную жилую среду, одним из критериев которой является невысокая плотность застройка.

Голландский квартал «Янила» возводится по проекту архитектора Рюрда Гитема, партнера архитектурно-планировочной студии «KCAP» (Нидерланды). Продуманное благоустройство территории, современная архитектура, природа снаружи и внутри квартала, насыщенная внутренняя инфраструктура – таким должен быть европейский пригород по мнению застройщика.

Жилой квартал «Юттери» возводится по проекту финского архитектора Юкки Тикканена. Комплекс будет состоять из десяти малоэтажных домов.

Жилой квартал «IQ Гатчина» возводится по проекту шведского архитектора Йоханнеса Товатта. Дома разной этажности с террасами на первых этажах, просторные мощеные дворы, ландшафтный дизайн – в проекте сочетаются архитектурные традиции исторической застройки Гатчины и комфорт европейских кварталов.

Ян Фельдман, директор по маркетингу ГК «Ленстройтрест»:

– Мы считаем, что качество и образ жизни, которые получают владельцы квартиры в малоэтажных и среднеэтажных комплексах принципиально отличается от жилой среды в многоэтажных домах. За счет низкой плотности застройки человек может увидеть из своего окна небо, деревья, благоустроенный двор с ландшафтным дизайном и обилием зеленых зон, а не только стену противоположного дома. Соразмерность среды дает человеку ощущение безопасности и способствуют развитию добрососедских отношений.

Напомним, в рамках ежегодного Национального конкурса в сфере недвижимости, строительства и ипотечного кредитования CREDO награждаются организации, которые внесли существенный вклад в развитие российского рынка недвижимости. А также персоны, чей профессионализм, деловые качества помогли становлению и укреплению цивилизованных отношений в этой сфере.

Справка о компании ГК «Ленстройтрест»

ЖК ЯНИЛА КАНТРИ, застройщик ООО "ЛСТ Девелопмент", проектная декларация на сайте www.6543210.ru/kvartaly/jaanila-country/

ЖК ЯНИЛА КАНТРИ, застройщик ООО "ЛСТ Девелопмент", проектная декларация на сайте www.6543210.ru/kvartaly/jaanila-country/

ЖК ЮТТЕРИ, застройщик ООО "ЛСТ Проджект", проектная декларация на сайте www.6543210.ru/kvartaly/yutteri/

ЖК IQ ГАТЧИНА, застройщик ООО"ЛСТ Гатчина", проектная декларация на сайте www.6543210.ru/kvartaly/iq-gatchina/