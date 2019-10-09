Работа за чужой счет. С Навальным делают то, что у полиции Петербурга не получилось с душегубом Литовченко

Судиться против тех, кто заставляет работать сверхурочно, полиция учится после побега обвиняемого в серии убийств. Петербургский главк хотел вернуть 1,5 млн рублей, затраченных на масштабные поиски.

Алексей Навальный//Глеб Щелкунов/Коммерсантъ

ГУ МВД Москвы подало иски к Алексею Навальному, его команде ФБК и Илье Яшину для возмещения ущерба, якобы причиненного в связи с привлечением сил и средств на несогласованные массовые мероприятия 27 июля и 3 августа. Расходы на топливо и выплату сверхурочных более восьми тысячам сотрудников составили около восемнадцати миллионов рублей, по оценкам московской полиции.

В Фонде борьбы с коррупцией иски назвали политическим давлением, вспоминая аналогичные требования дорожников, метрополитена, Мосгортранса. «Фонтанка» отыскала в Петербурге аналогичное дело, в котором полиция также пыталась компенсировать непредвиденные траты, но у нее ничего не вышло.

В июне 2014 года со следственного эксперимента под Петербургом сбежал обвиняемый в тяжкой серии Евгений Литовченко. Его упустили оперативники уголовного розыска ГУ МВД.

На поиски Литовченко полиция отрядила мини-армию с ОМОНом, авиаотрядом спецназначения, беспилотниками, вертолетом. Сотрудники за неделю сожгли 6 тонн солярки, 3 тонны авиационного топлива, 500 литров бензина – на 360 тысяч рублей. Денежная компенсация за выполнение обязанностей сверх установленной нормальной продолжительности служебного времени личному составу ОМОН составила 1,1 млн рублей.





Еще бюджетных денег «съели» оплата сборов за взлет-посадку (2148 рублей за 8 вылетов) воздушного судна, авиационную безопасность (1965), предполетный медосмотр экипажа (1260 рублей), покупка метеосводок (4200).

Возможно, ГУ МВД Петербурга с радостью предъявило бы счет подозреваемому в мании убивать, но он ускользнул, добрался до Украины, его жертвой стала восемнадцатилетняя девушка, Литовченко получил пожизненный срок.

Но в Петербурге остались оперативники Евгений Костюк и Денис Царев, от которых сбежал Литовченко. Они и их руководитель Александр Румянцев в 2016 году получили небольшие приговоры по статье 293 УК – «Халатность», но были амнистированы.

Дотошно подбив цифры до копейки и подшив справки, полиция обратилась в Дзержинский районный суд, попросив возложить расходы по поимке обвиняемого на своих бывших сотрудников – Костюка, Царева и Румянцева.

Изучив документы, суд пришел к выводу, что их нельзя увязать с конкретными расходами: «Истцом не представлено допустимых, достаточных и бесспорных доказательств того, что причиненный ущерб понесен в связи с организацией и проведения поисков сбежавшего из-под стражи Литовченко… из путевых листов невозможно однозначно определить, сколько именно ГСМ было израсходовано на мероприятиях по поиску… из копий полетных журналов не следует, что они осуществлялись именно в связи с поисками Литовченко… не представлено доказательств, что истец понес расходы по оплате сверхурочной работы личного состава ОМОН именно за поиск».

В июне 2018 года Дзержинский суд отказал в иске. В октябре того же года Санкт-Петербургский горсуд утвердил это решение.

Мотивы и доводы ГУ МВД Москвы, подавшего иски к организаторам протестных акций, пока неясны. Ведомство от комментариев отказывается. Алексей Навальный через «Твиттер» вынес встречное предложение:

«Полиция предъявила к нам миллионные иски. Требуют оплатить их работу на митингах. Как интересно. Предлагаю тогда каждому гражданину, у кого обокрали квартиру, угнали машину, вытащили кошелек, и полиция не помогла (а она никогда не помогает), предъявить иск к полиции».

Полиция предъявила к нам миллионные иски. Требуют оплатить их работу на митингах. Как интересно. Предлагаю тогда каждому гражданину, у кого обокрали квартиру, угнали машину, вытащили кошелёк, и полиция не помогла (а она никогда не помогает), предъявить иск к полиции. — Alexey Navalny (@navalny) October 8, 2019

Идея Навального не нова. Физические лица регулярно предъявляют иски к полиции. В сентябре 2019 года петербурженка Анастасия Денисова подала в суд на региональное ГУ МВД и Минфин за нарушенные сроки расследования. В 2011 году у нее мошенническим способом похитили квартиру. К подаче иска следствие длилось 8 лет 5 месяцев. Денисова просила взыскать с ответчиков 2 евро за каждый день расследования, а всего около 6 тысяч евро. Ей присудили 90 тысяч рублей.

Аналогичный иск подал бывший совладелец крупнейшего импортера мяса «Рубеж» Василий Верюжский. Дело о хищении 1,7 млрд рублей тянется почти семь лет, четыре из которых бизнесмен пробыл под арестом. За волокиту он требовал взыскать с ГУ МВД и Минфина 7 млн рублей, в мае 2019-го ему присудили компенсацию в 60 тысяч рублей.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»