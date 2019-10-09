«Родник мира». Турция начала военную операцию в Сирии, Россия вмешиваться не собирается

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о том, что вооруженные силы страны проводят в соседней арабской республике операцию, которая получила название «Родник мира».

«Вооруженные силы Турции начали антитеррористическую операцию «Родник мира» в районах Сирии к востоку от реки Евфрат», – сообщает 9 октября турецкое информационное агентство «Анадолу».

По словам Эрдогана, действия турецкой стороны направлены на курдские формирования, которых Анкара считает террористами, а также против запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство».

Целью военного вмешательства называется «разрушение зоны, подконтрольной террористам, обеспечение мира и стабильности в Сирии».





Эта информация подтверждается и сирийскими СМИ, которые пишут о том, что турецкая армия наносит авиаудары по городу Рас эль-Айн на севере страны.

Россия не собирается втягиваться в разгорающийся в Сирии конфликт, о чем в комментарии РИА Новости заявил первый замглавы международного комитета СФ Владимир Джабаров.

О том, как активизация Турции в регионе повлияет на Россию, читайте в материале «Фонтанки».