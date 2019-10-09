«Без проблем». Дама объяснила, почему паркуется так, что Пушкину стыдно

Три варианта развития «парковочной темы» в одной новости. Одна дама возмущена тем, что её парковка не устроила окружающих, другая не против попасть на страницы «Фонтаки» и получить штраф, а третий герой публикации остался без колёс из-за «неписаных законов».

Парковка рядового «Фольксвагена Поло» на пешеходном переходе на Пушкинской улице в центре Петербурга, скорее всего, осталась бы незамеченной, если бы не упорство нарушительницы. «Фото сделаны в разное время, но, как видно, ничего не меняется. Ставить машину на переход принципиальная позиция владельца Polo. Везет что, пешеходы сдержанные пошли. Пушкин видит это, и ему стыдно», – комментирует автор поста в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

«Фольксвагеном», по данным «Фонтанки», владеет 28-летняя петербурженка. Штрафов за нарушения ПДД у неё не очень много: четыре за прошлый год и три за этот. В беседе с журналистом она не стала скрывать, что регулярно ставит машину на «зебре», так как работает рядом. Факт нарушения и возможные последствия она сознаёт. В ответ на предупреждение о том, что на «Фонтанке» будет опубликована заметка о неправильной парковке с номером её автомобиля (чтобы ГИБДД было проще найти и оштрафовать нарушительницу), девушка сказала: «Пожалуйста, без проблем».





Другая дама, судя по фотографии в «Признавашких», не была готова к штрафу за регулярную парковку на газоне. Человека, который сообщил о нарушении в ГИБДД, она называет низким и подлым и просит Бога, чтобы тот его покарал. «Прочитал и прослезился», – признаётся автор поста.

Третий участник того же сообщества сам стал жертвой «парковочной войны», но он как раз ПДД не нарушал. «Ночью порезали два колёса из-за того, что встал на чьё-то место. Подозреваемый есть, фото приложил. Сейчас оформляю заявление в полиции. Мы не собаки со «своими» местами! Хочешь место – купи и оформи», – пишет Ден.

Фото: «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

Несмотря на то, что в Петербурге неправильно паркуется буквально полгорода, народный гнев в отношении нарушителей не ослабевает. Особенное внимание в этой теме ожидаемо привлекают дорогие машины, типа Rolls-Royce на Выборгской набережной, богатые люди, например совладелец Петербургского нефтяного терминала Сергей Васильев, и знаменитости, например актёр Михаил Боярский.