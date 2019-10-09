Скрываясь с места ДТП с велосипедистом, водитель «Хонды» приехал в отбойник на КАД

Сотрудники ГИБДД Петербурга установили и задержали водителя, который днем 8 октября сбил в Петродворцовом районе велосипедиста и скрылся. Он был «под градусом» и успел устроить еще одну аварию.

Как сообщили 9 октября в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 13:30 у дома 49 по Ораниенбаумскому проспекту 62-летний петебуржец на автомобиле Honda Pilot сбил 63-летнего велосипедиста и уехал. Пострадавшего увезли в больницу в тяжелом состоянии.

Затем в 13:40 на 108-м километре внутреннего кольца КАД та же Honda Pilot врезалась в отбойник дороги. В этом ДТП никто не пострадал.

Сотрудники ДПС задержали водителя «Хонды». Мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения: освидетельствование показало 1,4 промилле. В отношении него составили протоколы за «пьяную езду», оставление места ДТП и управление автомобилем без полиса ОСАГО.

«Вынесено определение о возбуждении дела об административном расследовании по факту ДТП», – добавляют в ГИБДД.



