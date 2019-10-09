Дзюба: Сборная не проигрывает, а вы постоянно: «Лунев, Лунев»

Нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» и сборной России Артем Дзюба встал на защиту вратаря Андрея Лунева.

«Мне немного непонятно, почему в СМИ начали употреблять вот это «психологическое состояние». Откуда это взялось? Мне кажется, это очень некрасиво – такой спич со всех сторон. Я призываю вас более уважительно относиться к Андрею Лунёву. Все делают ошибки. Не ошибаются те, кто ничего не делает. Если Черчесов его вызывает, то, значит, он достоин сборной. Команда не проигрывает, а вы постоянно: "Лунёв, Лунев"», — цитирует 9 октября Дзюбу «Чемпионат.com».

Напомним, что в последнее время Лунев допускает большое количество ошибок, которые часто приводят к пропущенным голам. Еще в июле «Фонтанка» подробно разбирала эту ситуацию. Оказалось, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак уже ищет замену вратарю.

В четверг, 10 октября, пройдет матч 7-го тура квалификации чемпионата Европы – 2020 между Россией и Шотландией. Встреча состоится на стадионе «Лужники» в Москве, начало в 21:45.



