Средний недельный чек россиян «существенно снижается»

На прошедшей неделе, с 30 сентября по 6 октября, среднестатистический россиянин оставлял в торговых точках 546 рублей, что на 2,1% ниже предыдущего замера.

«Низкий рост чека против прошлого года, а также сравнение среднего чека со скользящим средним за 12 месяцев говорят о том, что реальный (очищенный от инфляции) показатель среднего чека существенно снижается», – сообщается 9 октября в исследовании холдинга «Ромир».

Снижение за неделю составило 11 рублей 95 копеек. Если сравнивать показатель первых дней октября с аналогичным периодом прошлого года, то средний чек вырос на 4 рубля 18 копеек, что меньше одного процента.

В августе холдинг также зафиксировал, что чек в российских магазинах упал до годового минимума



