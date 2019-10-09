СМИ: Появилось видео стрельбы в немецком Галле во время праздника Йом-Кипур. Злоумышленник действовал не один

Стрелок в немецком городе Галле ранил женщину и бросил гранату в сторону еврейского кладбища и синагоги в праздник Йом-Кипур, передаёт 9 октября РБК.

Неизвестный открыл огонь днём 9 октября, после чего скрылся на машине. В результате убиты два человека. Видеозапись момента стрельбы появилась в социальных сетях. Оружие, из которого мужчина открыл огонь, пока не установлено. По некоторым данным, это штурмовая винтовка.

Как в Twitter сообщает местная полиция, силовики задержали одного человека. Его личность и мотивы не раскрываются. Сотрудники проверяют информацию о том, что пальбу слышали и в других частях города, и устанавливают, были ли у злоумышленника сообщники. По информации DW, очевидцы видели нескольких стрелков, как минимум один из них был одет в военную форму. В Галле приостановили работу железнодорожной станции.

Праздник Йом-Кипур – самый значимый праздник в иудаизме – День искупления, или Судный день, время покаяния и отпущения грехов. Он отмечается два дня, 8 и 9 октября. Верующие проводят их в молитве.



