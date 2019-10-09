Россия согласилась помочь Нидерландам расследовать роль Украины в крушении «Боинга» над Донбассом

Министерство иностранных дел России заверило, что Москва никогда не отказывалась от расследования катастрофы MH17 над Донбассом летом 2014 года.

«Россия всегда была готова активно участвовать в объективном расследовании причин произошедшей катастрофы», – цитирует 9 октября заявление российской дипмиссии в Гааге издание «Лента.ру» со ссылкой на РИА Новости.

Посольство подчеркнуло, что «нидерландской стороне хорошо известно» о желании РФ принять участие в расследовании катастрофы.

Заявление российских дипломатов прозвучало на фоне решения парламента Нидерландов дополнительно изучить роль Украины в деле о крушении малайзийского «Боинга».





Ранее сенатор Алексей Пушков приветствовал инициативу голландского парламента. «Власти Нидерландов не хотели расследовать роль Украины в гибели "Боинга MH17", но на этом настаивает парламент», – написал он в Twitter.

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев в комментарии РИА Новости подчеркнул, что расследование может изменить отношение к трагедии с MH17.