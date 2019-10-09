Россия согласилась помочь Нидерландам расследовать роль Украины в крушении «Боинга» над Донбассом
Министерство иностранных дел России заверило, что Москва никогда не отказывалась от расследования катастрофы MH17 над Донбассом летом 2014 года.
«Россия всегда была готова активно участвовать в объективном расследовании причин произошедшей катастрофы», – цитирует 9 октября заявление российской дипмиссии в Гааге издание «Лента.ру» со ссылкой на РИА Новости.
Посольство подчеркнуло, что «нидерландской стороне хорошо известно» о желании РФ принять участие в расследовании катастрофы.
Заявление российских дипломатов прозвучало на фоне решения парламента Нидерландов дополнительно изучить роль Украины в деле о крушении малайзийского «Боинга».
Ранее сенатор Алексей Пушков приветствовал инициативу голландского парламента. «Власти Нидерландов не хотели расследовать роль Украины в гибели "Боинга MH17", но на этом настаивает парламент», – написал он в Twitter.
Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев в комментарии РИА Новости подчеркнул, что расследование может изменить отношение к трагедии с MH17.
Справка:
«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Международная следственная группа по итогам расследования назвала имена обвиняемых по делу о гибели «Боинга». Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко. Все они, по версии следствия, имеют отношение к перемещению комплекса «Бук», из которого, предположительно, был сбит лайнер.