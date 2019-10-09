Ночь, дождь, обочина. На Южном полукольце в темноте так сбили пешехода, что пострадал пассажир

За минувший вторник, 8 октября, в Петербурге и Ленинградской области зафиксировали 447 ДТП. Для петербургских дорог день прошел достаточно легко, чего, увы, не скажешь про областные, где ДТП унесли четыре жизни.

Как сообщает 9 октября Управление ГИБДД по СПб и ЛО, в Петербурге за сутки произошло 382 дорожные аварии. Пострадавшие были только в 11 случаях – всего 11 человек. Детей среди них нет, смертельных травм тоже никто не получил.

Сбитая вечером на Садовой улице 30-летняя женщина была доставлена в больницу с травмами средней степени тяжести, уточнили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти. ДТП произошло около 23:40 у дома 8/7, в зоне пешеходного перехода. Женщина попала под автобус Hyundai, за рулем которого был 65-летний мужчина. Ранее сообщалось, что автобус развозил по домам рабочих

В Ленобласти произошло 65 аварий, пострадавшие были в 13. Травмы получили 15 человек, все взрослые. Четыре человека погибли.





Особенно отличился по числу серьезных ДТП Всеволожский район. В деревне Новая Пустошь водитель «Дэу» выехал на встречку и столкнулся с «Фольксвагеном». В результате пострадали трое. У Колтушей столкнулись большегрузы. Повреждения у машин серьезные, но людям повезло. А вот на трассе «Магистральная» в столкновении грузовика и пикапа погибли трое.

По предварительной версии, грузовик Mercedes-Benz Actros с самосвальным полуприцепом по не установленной причине выехал на встречную полосу и столкнулся с Mitsubishi L200. От удара обе машины улетели с дороги в лес. Пикап буквально раздавило, находившиеся в нем трое мужчин – водитель и пассажиры – погибли на месте. Водитель «Мерседеса» не пострадал.

Убрали разбитые машины с дороги только под утро, пишет «Дорожный инспектор». Покореженные машины вытаскивали из кювета ночью под дождем.

Как стало известно «Фонтанке», Mercedes принадлежит областной фирме, которая занимается добычей и доставкой песка. Грузовик ехал пустым. За водителем, 47-летним жителем Тосненского района, числится всего одно нарушение – по части 1 статьи 12.15. КоАП РФ. Исправны ли были тормоза у грузовика в момент ДТП, не установить – слишком сильно он поврежден.

Вечером во Всеволожском районе, на той же трассе, произошло еще одно ДТП с грузовиком – в 10 километрах от предыдущего. Фура не успела затормозить и собрала «паровозик».

А в Кировском районе Ленобласти поздним вечером на трассе сбили пешехода. Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД, около 23:10 на 145-м километре автодороги «Санкт-Петербургское южное полукольцо» водитель автомобиля Renault Logan, мужчина в возрасте около 61 года, наехал на мужчину. Тот двигался по обочине, вышел на проезжую часть и попал под колеса «Рено». Наезд произошел вне зоны пешеходного перехода.

В результате ДТП пешеход получил тяжелые травмы и был помещен в реанимацию. Также пострадала 59-летняя пассажирка автомобиля. Ее увезли в больницу в состоянии средней тяжести. В ГИБДД отмечают, что наезд произошел на неосвещенном участке дороги, вне населенного пункта, ночью и в дождь, а на одежде пешехода не было светоотражающих элементов.