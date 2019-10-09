Что-то пошло не так. На параде в Индонезии российский Ми-35 снёс плакаты и едва не сдул трибуну с гостями

Справка:

Вертолеты Ми-35П состоят на вооружении армейской авиации Индонезии с начала 2000-х годов. Они являются экспортными версиями «пушечных» Ми-24 и вооружены двухствольными 30-мм орудиями ГШ-30К. Также могут устанавливаться 8 противотанковых управляемых ракет комплекса "Штурм-В", блоки с реактивными снарядами и бомбы.

На вертолете установлено два двигателя мощностью по 2225 л.с. каждый. Диаметр главного винта - 17,30 м. Взлетный вес - 11 500 кг. Максимальная скорость - 320 км/ч. Потолок - до 4500 м. Боевая дальность - 450 км. Экипаж - 2 человека.