Что-то пошло не так. На параде в Индонезии российский Ми-35 снёс плакаты и едва не сдул трибуну с гостями
Ударный вертолет российского производства Ми-35, известный под названием «летающий танк», эффектно выступил на параде, посвященном 74-летию создания вооруженных сил Индонезии. Боевая машина оказалась на малой высоте и почти снесла почетных гостей мероприятия.
DAMMIT CARL!!
(Indonesian Army #TNIAD Mi-35P during #TNI 74th anniversary parade in, allegedly, Natuna, Riau Islands) pic.twitter.com/D4NUb8vwyE
— JATOSINT (@Jatosint) October 7, 2019
Видеозапись инцидента опубликована в Twitter 9 октября. На ней видно, как мимо трибуны, чеканя шаг, проходят военнослужащие. В этот момент в кадр неспешно вплывает вертолет Ми-35 и пролетает мимо той же трибуны. Выбранная экипажем высота для эффектного появления сыграла злую шутку. Воздушные потоки от винтов повалили плакаты, а гости парада с трудом удержались на ногах.
О пострадавших не сообщается.
Справка:
Вертолеты Ми-35П состоят на вооружении армейской авиации Индонезии с начала 2000-х годов. Они являются экспортными версиями «пушечных» Ми-24 и вооружены двухствольными 30-мм орудиями ГШ-30К. Также могут устанавливаться 8 противотанковых управляемых ракет комплекса "Штурм-В", блоки с реактивными снарядами и бомбы.
На вертолете установлено два двигателя мощностью по 2225 л.с. каждый. Диаметр главного винта - 17,30 м. Взлетный вес - 11 500 кг. Максимальная скорость - 320 км/ч. Потолок - до 4500 м. Боевая дальность - 450 км. Экипаж - 2 человека.