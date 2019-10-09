В Эрмитаже стартует благотворительный проект-эксперимент «Кино в Эрмитаже»

В Государственном Эрмитаже стартует благотворительный проект-эксперимент «Кино в Эрмитаже», рамках которого в музее будут проходить премьерные показы кинофильмов и встречи с авторами картин. Зрители, в свою очередь, смогут сделать пожертвования в пользу того или иного благотворительного фонда.

Откроется проект 11 октября в Эрмитажном театре показом серии короткометражных фильмов по сценариям Александра Цыпкина. Коротметражки объединены в полнометражное кино и представлены на большом экране. В серию войдут: «Ты его любила?» (реж. Елена Полякова), «Прощай, любимый» (реж. Ксения Раппопорт, Павел Капинос, Александр Цыпкин), «Эвтаназия» (реж. Елена Бродач), «Утренний секс» (реж. Александр Цыпкин) и «Тёмная ночь. Анна Каренина» (реж. Радда Новикова). Все фильмы рассказывают о жизни современных людей, живущих в большом городе, в том числе и Петербурге.

После показа Александр Ципкин вместе с актёрами и ведущим Александром Маличем ответят на вопросы зрителей.

Также зрителям будет предоставлена возможность сделать пожертвования в Фонд «Дети-Бабочки», который оказывает всестороннюю помощь детям с редким генетическим заболеванием – буллёзным эпидермолизом (БЭ).

В случае успеха проект будет продолжен новыми премьерными показами и встречами со звёздами мирового кинематографа на разных площадках Эрмитажа – в театре, в Главном штабе и в Реставрационно-хранительском центре.

Отметим, что регистрация зрителей на сегодняшний показ была завершена задолго до события.