Двое детей едва не сгорели в автомобиле на стоянке гипермаркета в Финляндии. Пожар начался из-за планшета
В финском Куопио двое детей в возрасте 3 и 5 лет, запертые в автомобиле, получили ожоги разной степени тяжести, сообщает 9 октября полиция Финляндии.
Около 8:30 утра отец семейства оставил малышей в машине на стоянке гипермаркета, взяв с собой только самого младшего ребёнка. Когда он вернулся, автомобиль был в огне — как выяснилось позднее, загорелся планшет, которым играл ребёнок. Отец сумел вытащить отпрысков из огня до приезда спасателей. Сидевшие на заднем сиденье дети получили ожоги, в том числе лица, малышей госпитализировали.
Кроме того, пожар перекинулся на соседнюю машину, огонь тушили несколько бригад спасателей. Оба автомобиля были серьёзно повреждены.
Сейчас полиция выясняет причины возгорания.
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