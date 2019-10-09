Двое детей едва не сгорели в автомобиле на стоянке гипермаркета в Финляндии. Пожар начался из-за планшета

В финском Куопио двое детей в возрасте 3 и 5 лет, запертые в автомобиле, получили ожоги разной степени тяжести, сообщает 9 октября полиция Финляндии.

Около 8:30 утра отец семейства оставил малышей в машине на стоянке гипермаркета, взяв с собой только самого младшего ребёнка. Когда он вернулся, автомобиль был в огне — как выяснилось позднее, загорелся планшет, которым играл ребёнок. Отец сумел вытащить отпрысков из огня до приезда спасателей. Сидевшие на заднем сиденье дети получили ожоги, в том числе лица, малышей госпитализировали.

Кроме того, пожар перекинулся на соседнюю машину, огонь тушили несколько бригад спасателей. Оба автомобиля были серьёзно повреждены.

Сейчас полиция выясняет причины возгорания.



