Жители города Дно в Псковской области чаще других матерятся в Интернете. Петербуржцы вошли в топ-10

Жители небольшого городка Дно в Псковской области чаще всего используют крепкие словечки в социальных сетях. Это утверждают эксперты агентства «Интериум», пишет 9 октября «Псковская лента новостей».

По данным агентства, из 10 тысяч жителей города более 1,1 тысячи человек выражают свои мысли именно в матерной форме. Отмечается, что они в разы опережают жителей других российских городов. Так, в Краснодаре обсценную лексику в соцсетях используют 89 человек из 10 тысяч, в Кунгуре, Москве и Ачинске в среднем 67 человек. В десятку лидеров по числу матерщинников вошел и Петербург, где мат в повседневном общении в Интернете используют те же 67 человек на 10 тысяч. Хотя известный петербуржец, член совета при комитете Госдумы по культуре Сергей Шнуров написал стихотворение про день рождения президента Владимира Путина, пусть и несколько с опозданием, зато без обычных для автора нецензурных слов, что позволило процитировать это поэтическое произведение в СМИ.

«Сложно сказать, с чем это связано: с непростой жизнью в этих городах, требующей выхода эмоций в крепких выражениях, или с преобладанием там молодежи, которая чаще всего и прибегает к мату в речи», – отмечают эксперты.

Наиболее культурными в плане чистоты сетевого языка стали регионы Северо-Кавказского федерального округа: Ингушетия, Чечня, Кабардино-Балкарская и Карачаево-Черкесская республики.

Анализ проведен на основании мониторинга упоминаний самых распространенных вариаций 4 матерных слов в социальных сетях, форумах, блогах и мессенджерах за 1 – 7 октября 2019 года.



