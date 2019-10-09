Променад в Ржевском лесопарке восстановят в ноябре

Прогулочную трассу в Ржевском лесопарке, где завершились аварийно-восстановительные работы на подземном водопроводе, обещают восстановить в ноябре 2019 года. Об этом «Фонтанке» 9 октября сообщил заказчик работ – компания «Аква-Альянс».

Состоянием главной прогулочной аллеи Ржевского лесопарка во Всеволожском районе Ленобласти обеспокоились горожане. Люди обратили внимание, что все работы по ремонту пролегающего под ней водопровода завершились еще в середине сентября. В настоящее время променад непригоден для прогулок из-за глубоких луж и грязи. Также читатели «Фонтанки» пожаловались, что рабочие оставили строительный мусор и бетонные блоки.

В «Аква-Альянсе», который является заказчиком работ, пообещали восстановить дорожку. Представитель компании пояснил: пауза обусловлена тем, что ремонт водовода завершили раньше срока. Благоустроустраивать территорию начнут в ноябре. «Зеленых насаждений там не должно быть. Мы их вырубаем, так как в обе стороны – охранная зона водовода», – добавил собеседник.



